　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣議長盃桌球賽盛大開幕 1301選手同場競技

▲▼ 跨世代揮拍！嘉義縣議長盃桌球賽盛大開幕 1,301 名好手同場競技 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲跨世代揮拍！嘉義縣議長盃桌球賽盛大開幕 1,301 名好手同場競技 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣年度體育盛事「議長盃桌球錦標賽」自 4 月 28 日起，一連四天於縣立體育館火熱開打。今（29）日上午，縣長 翁章梁 與議長 張明達 親自出席開幕典禮並共同開球，為賽事揭開序幕，現場氣氛熱烈。

▲▼ 跨世代揮拍！嘉義縣議長盃桌球賽盛大開幕 1,301 名好手同場競技 。（圖／記者翁伊森翻攝）

由嘉義縣議會與縣政府聯手主辦的「議長盃」，已成為在地最具指標性的桌球賽事。今年度吸引高達 160 隊、共 1,301 人次 報名，參賽隊伍數較去年持續成長，顯示嘉義縣桌球運動風氣日益興盛。

▲▼ 跨世代揮拍！嘉義縣議長盃桌球賽盛大開幕 1,301 名好手同場競技 。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次賽事組別規劃多元，包含：

學界組：國小、國中、高中及教師組。

社會機關組：機關組及社會組，設有團體與個人單、雙打賽制。

跨世代傳承：特別開放退休人員回原單位組隊，讓老將與新秀同台切磋。

▲▼ 跨世代揮拍！嘉義縣議長盃桌球賽盛大開幕 1,301 名好手同場競技 。（圖／記者翁伊森翻攝）

議長張明達感性表示，議長盃舉辦至今近二十載，不僅是技術交流的平台，更成功吸引外縣市高手參與。縣長翁章梁則提到，除了公務體系積極響應，今年更有審計單位加入。他強調，透過運動讓各部門同仁在賽場上相識、互動，對未來推動行政合作有顯著的正面助益。

▲▼ 跨世代揮拍！嘉義縣議長盃桌球賽盛大開幕 1,301 名好手同場競技 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣政府表示，為期四天的賽事除了推廣規律運動，更希望藉此打造健康宜居的活力城市。歡迎民眾前往體育館觀賽，感受選手們揮汗拚搏的桌球魅力。

▲▼ 跨世代揮拍！嘉義縣議長盃桌球賽盛大開幕 1,301 名好手同場競技 。（圖／記者翁伊森翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
跟騷男起底！噁喊「要去學校看正妹」...盯上女高中生
邱軍遭重判10年！　再度鞠躬道歉：持續談和解
高雄警偷拍6女「換臉變裸照」！遭記大過調單位現況曝
奪命畫面曝！女警遭撞想起身　遊覽車急閃仍來不及
快訊／邱軍酒駕撞死運將　國民法官重判10年
尾隨18歲女學生！狂暴噁男正面曝光　外婆被打破肝臟
大谷翔平104球創轉隊最多！　優質先發仍吞首敗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣議長盃桌球賽盛大開幕 1301選手同場競技

堰塞湖防災演練！台鐵光復站同步配合　籲旅客提前調整行程

建構社區安全網！　關山分局舉辦守望相助隊訓練　

捷運三鶯線準備好了！5月報履勘爭取通車　新北境內捷運里程數將突破「百公里」全國第一

勞動節連假車潮將至　大武警籲專心駕駛勿滑手機

投89線坍方阻交通！警長挺進與消防接力　急病患者早半小時送醫

守護偏鄉長者安全　大武警前進森永文健站宣導

美國SOA組織捐贈嘉義縣防災裝備　強化社區應變力

三仙台八拱橋健康大體檢！5月啟動修復工程　暫封閉至明年底

「生生有平板」努力3年達標　南投縣國中小數位教育學習全面升級

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

嘉義縣議長盃桌球賽盛大開幕 1301選手同場競技

堰塞湖防災演練！台鐵光復站同步配合　籲旅客提前調整行程

建構社區安全網！　關山分局舉辦守望相助隊訓練　

捷運三鶯線準備好了！5月報履勘爭取通車　新北境內捷運里程數將突破「百公里」全國第一

勞動節連假車潮將至　大武警籲專心駕駛勿滑手機

投89線坍方阻交通！警長挺進與消防接力　急病患者早半小時送醫

守護偏鄉長者安全　大武警前進森永文健站宣導

美國SOA組織捐贈嘉義縣防災裝備　強化社區應變力

三仙台八拱橋健康大體檢！5月啟動修復工程　暫封閉至明年底

「生生有平板」努力3年達標　南投縣國中小數位教育學習全面升級

女警男友、父母現場招魂…兄拿衣物悲喊：回家！擲筊2輪才獲允杯

美國花生「僅占進口1%」加工用居多　主要競爭對手非台灣花生

快訊／宜蘭鐵皮屋大火！屋主修繕焊接火星惹禍　手臂燒傷送醫

幕後／鄭麗文訪美規格遭壓低　軍購拉回「3800億+N」爭談判空間

婦吃飯卡胸多年　竟是罕見「食道弛緩不能症」

狂暴跟騷男黑底曝！噁喊「要去學校看正妹」...盯上女高中生

撞死運將肇逃「一審重判10年」！　邱軍再度鞠躬道歉：持續談和解

大谷翔平0.60登頂防禦率王　6局優質先發吞敗坦言：內容不算好

川普又贏？阿聯5/1起脫離OPEC　「每日480萬桶」產能將解禁

高雄警偷拍6女「AI換臉變裸照」！遭記大過調單位現況曝

【快樂小貓】貓咪在雪地裡精準沿著自己的腳印踏步！

地方熱門新聞

海巡攔下毒船！498塊海洛因、399包大麻銷燬４大陸漁民判重刑　

台南外勤記者學會授證登場發揮第四權正向力量

中壢堵車夢魘升級　彭俊豪促速解決

金門男企圖泅泳偷渡竟是離職警察

未依規二段式左轉釀連環撞　屏東市3騎士送醫

國民黨斗六市長初選出爐　黃尤美92.5％高支持率勝出

桃園更年期婦女課程　以藝療心助女性自我照顧

南投縣首辦原民歌唱大賽冠軍獎10萬

首部《日本檢察實務》出版 跨國法制交流再進化

中國海警闖金門海域海巡即時驅離

執行署彰化分署有感服務行動列車前進信義鄉

捷運三鶯線準備好了！5月報履勘爭取通車

富岡漁民遭魟魚刺傷　海巡即時通報救護送醫

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

更多熱門

相關新聞

網徵剪輯師文爆紅！網友炸鍋應聘者背景　62歲大叔懂流量

網徵剪輯師文爆紅！網友炸鍋應聘者背景　62歲大叔懂流量

社群平台Threads最近有一篇貼文意外爆紅，一名網友原本只是想找短影音剪輯師，沒想到一聊之下，對方竟是一位「53年次」的62歲大叔，讓他當場愣住。更讓人意外的是，這位大叔不只懂剪片，聊起流量、腳本、演算法也很有一套，專業程度直接打破不少人對年紀和數位能力的刻板印象。

議長盃軟網賽首度屏東登場　509好手齊聚開打

議長盃軟網賽首度屏東登場　509好手齊聚開打

桃園大忠國小孩子青銀共學　學習關懷

桃園大忠國小孩子青銀共學　學習關懷

2026年桃園議長盃路跑6月開跑　限額報名中

2026年桃園議長盃路跑6月開跑　限額報名中

不敵陳幸同　葉伊恬世界盃小組賽止步

不敵陳幸同　葉伊恬世界盃小組賽止步

關鍵字：

嘉義縣議會桌球賽議長盃體育盛事跨世代

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

韓籍啦啦隊+1！起亞虎女神爆祕密簽約轉戰台灣

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面