嘉義縣議長盃桌球賽盛大開幕 1301選手同場競技

▲跨世代揮拍！嘉義縣議長盃桌球賽盛大開幕 1,301 名好手同場競技 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣年度體育盛事「議長盃桌球錦標賽」自 4 月 28 日起，一連四天於縣立體育館火熱開打。今（29）日上午，縣長 翁章梁 與議長 張明達 親自出席開幕典禮並共同開球，為賽事揭開序幕，現場氣氛熱烈。

由嘉義縣議會與縣政府聯手主辦的「議長盃」，已成為在地最具指標性的桌球賽事。今年度吸引高達 160 隊、共 1,301 人次 報名，參賽隊伍數較去年持續成長，顯示嘉義縣桌球運動風氣日益興盛。

本次賽事組別規劃多元，包含：

學界組：國小、國中、高中及教師組。

社會機關組：機關組及社會組，設有團體與個人單、雙打賽制。

跨世代傳承：特別開放退休人員回原單位組隊，讓老將與新秀同台切磋。

議長張明達感性表示，議長盃舉辦至今近二十載，不僅是技術交流的平台，更成功吸引外縣市高手參與。縣長翁章梁則提到，除了公務體系積極響應，今年更有審計單位加入。他強調，透過運動讓各部門同仁在賽場上相識、互動，對未來推動行政合作有顯著的正面助益。

嘉義縣政府表示，為期四天的賽事除了推廣規律運動，更希望藉此打造健康宜居的活力城市。歡迎民眾前往體育館觀賽，感受選手們揮汗拚搏的桌球魅力。