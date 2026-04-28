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台灣首部《日本檢察實務》問世　跨國法制交流再進化

▲最高檢察署《日本檢察實務》今（28）日發表。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署《日本檢察實務》今（28）日發表。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署28日於貴陽講堂舉辦《日本檢察實務》新書發表會，該書由法學研究中心、中華民國檢察官協會與國家書店合作出版，為台灣史上首本以實務視角完整解析日本檢察制度的專書。現場邀集法務部、日本台灣交流協會及學界代表共襄盛舉，展現高度重視。

本書由多位第一線檢察官深入日本實地觀察撰寫，突破以往偏重法條理論的研究模式，從實務運作切入，全面解析日本檢察體系。內容涵蓋檢察官人事制度、偵查運作、檢警關係、起訴裁量、公訴舉證、訴訟費用與裁判執行，以及檢察行政與偵查不公開等六大面向，透過13篇文章、近30萬字，建構完整制度輪廓。

法務部主任秘書余麗貞表示，本書展現台灣檢察官在專業研究上的主動性與能量，透過持續累積，有助提升刑事法體系韌性，因應未來挑戰。檢察總長則指出，相較德國制度，日本與台灣在文化與法制上更為接近，本書有助於借鏡他國經驗，促進制度精進。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之也肯定，本書為台灣檢察官赴日研究與訪談成果的具體展現，將成為深化雙方法律交流的重要橋樑。多位學者亦指出，本書補足學界長期缺乏的實務研究，對制度改革具有高度參考價值。
邢泰釗檢察總長說：「《日本檢察實務》出版的目的，希望拋磚引玉，能讓更多的學者及實務工作者，加入研究日本司法實務各項的優缺點及所遭遇問題，他山之石，讓臺灣檢察實務能夠更完備。」

這本書《日本檢察實務》由林錦鴻、李濠松檢察官先後承擔主編重責；檢察官林錦鴻、許文琪、葉耀群、林淑玲、鄧媛、林怡君、黃佳彥、陳欣湉、王文成、林殷正、賴穎穎、洪鈺勛及東吳大學法律系助理教授胡逸維等13位作者共同撰寫，將其於東京大學，京都大學、早稻田大學及一橋大學之研究成果，轉化為具體之臺日實務比較，並經學界專家審閱把關，歷時長時間完成。內容除專業分析外，也強調制度差異與在地適用性，提供台灣未來改革的重要參考。
此外，書籍設計融合司法專業與文化意象，封面以紅白藍三色呈現權威感，書衣內頁則以「貴陽之櫻」展現法治與人文交融之美，兼具學術價值與文化典藏意義。

最高檢察署表示，《日本檢察實務》即日起正式上市，定價600元，期盼透過專業出版深化法治知識傳播，促進社會對司法制度的理解與信任，並持續推動跨國法制交流與實務精進。

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