21:00巨砲康芮暴風觸陸　14級↑強風「國家警報」發布！持續4小時

▲康芮颱風環流寬廣，暴風半徑達320公里。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象署今（30日）晚持續針對第21號強烈颱風「康芮」發布海陸警報，陸警範圍擴大新增納入金門，康芮目前位在鵝鑾鼻東南方340公里海面上，以時速21轉25公里、稍微加速向西北進行，暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部近海，將對台灣各地及澎湖構成威脅，晚間9時暴風圈觸陸，氣象署9時19分發布「颱風強風告警」國家警報，颱風中心即將通過台東蘭嶼附近，將出現平均12級風或陣風14級以上風力。

氣象署觀測，由於康芮所處環境適合維持強度，過去6小時強度無顯著變化、暴風圈也維持，其環流寬廣，暴風圈北象限較大，7級風暴風半徑平均約320公里，10級風暴風半徑平均約120公里。

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▼康芮暴風觸陸，氣象署發布強風告警國家警報。（圖／中央氣象署、NCDR）



今晚9時19分氣象署針對台東蘭嶼發布「颱風強風告警」，估計持續至1時15分；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。

隨著颱風持續接近，今至明（31日）北部及東半部地區容易有間歇性雨勢，其中宜蘭縣山區及花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，桃園以北地區及新竹、台中山區、恆春半島、蘭嶼、綠島有局部大雨發生，其他地區的雨勢也逐漸增加。

颱風外圍環流影響，今晚蘭嶼、綠島、澎湖有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門也有較強陣風；明清晨至上午隨颱風逐漸接近，台灣各地及各離島易有9至10級強陣風，尤其花蓮地區、恆春半島、馬祖、澎湖及桃園以南沿海空曠地區有11級以上強陣風，台東地區及蘭嶼、綠島有14級以上強陣風，請特別注意。

▼康芮將登陸穿越。（圖／中央氣象署）

