海巡攔下驚人毒船！498塊海洛因、399包大麻沒收銷燬　４大陸漁民判重刑　

▲柬埔寨籍漁船被查扣大量跨境運輸毒品，大陸地區孫姓等4漁民，被台南地院依共同運輸第一級毒品罪，判處李男無期徒刑、褫奪公權終身，其餘3人分別判處17年至18年6月不等徒刑。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大陸地區孫姓等4漁民，受不詳男子僱用，駕駛柬埔寨籍「YAMA68」漁船跨境運輸大量毒品，遭我國海巡在東沙海域攔獲，台南地院審理宣判，法院依共同運輸第一級毒品罪，判處李男無期徒刑、褫奪公權終身，其餘3人分別判處17年至18年6月不等徒刑。

判決資料指出，孫、吳、李、侯等4名被告於2025年8月下旬，受自稱「代理」的男子僱請，以高額報酬應允出海接運不明貨物。4人於同年9月3日從柬埔寨西哈努克市某碼頭出航，隔日抵達泰國灣指定海域，與不詳船舶併靠後，將大量袋裝毒品搬入船艙藏放。

檢警查扣毒品數量驚人，包括第一級毒品海洛因498塊、第二級毒品大麻399包、第三級毒品硝甲西泮15包，以及含第二級毒品甲基安非他命、第三級毒品2C-B成分的白色粉末17包。台南地院審理認定，本案毒品種類多樣、數量龐大，若流入台灣，勢必嚴重危害社會治安與國人健康。

判決內容指出，該漁船於2025年9月13日下午航行至我國東沙海域，準備等待他船接運，因形跡可疑且試圖逃避海巡登檢，遭我國海巡公務船舶攔獲。海巡人員登檢後，在漁船甲板及船艙內查獲大批毒品，並將船押回台南安平商港公務碼頭清艙搜查。

台南地院審理時，孫、吳、侯均坦承犯行；李則否認，辯稱不知情且遭威脅，但法官認為，4人接受高額報酬、船上無一般漁船作業所需漁具，又可預見所運送物品極可能是毒品等管制物，李男辯詞不足採信。

法官審酌，孫男擔任船長但配合偵查、犯後態度較佳，判處有期徒刑17年；吳男為邀集其他被告的重要角色，判處18年6月；侯男角色較邊緣且最終認罪，判處17年6月；李男始終否認犯行，且邀集他人參與，犯後態度最差，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

至於扣案大麻、海洛因及含甲基安非他命、2C-B粉末均宣告沒收銷燬；硝甲西泮、YAMA68漁船、手機5支及衛星電話2支也全數沒收。全案仍可上訴。