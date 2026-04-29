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台南外勤記者學會授證登場　黃偉哲：發揮第四權正向力量

▲台南市外勤記者學會舉行第18屆理監事暨顧問授證典禮，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市外勤記者學會舉行第18屆理監事暨顧問授證典禮，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市外勤記者學會28日舉行第18屆理監事暨顧問授證典禮，現場氣氛熱絡，台南市長黃偉哲親自出席頒發證書，期勉媒體人持續發揮傳播影響力與第四權角色，促進社會正向發展。

▲台南市外勤記者學會舉行第18屆理監事暨顧問授證典禮，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

新任理事長羅啟浚表示，能承接學會三屆理事長的責任深感榮幸，感謝24位顧問到場支持。學會成立已逾一甲子，見證媒體對社會的深遠影響，隨著網路媒體快速發展，期盼凝聚更多媒體人力量，共同成長，傳遞社會正義與美善價值。

▲台南市外勤記者學會舉行第18屆理監事暨顧問授證典禮，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

授證典禮中，黃偉哲逐一頒發理監事及顧問證書，肯定學會長年在台南深耕的努力。他表示，媒體具備無遠弗屆的影響力，不僅能監督公共事務，也能協助推廣市政建設，期待媒體與市府攜手，讓城市持續進步。

▲台南市外勤記者學會舉行第18屆理監事暨顧問授證典禮，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

當天多位政界及地方人士到場祝賀，包括副市長姜淋煌、交通局長王銘德、新聞處長蘇恩恩、警察局副局長吳耀南，以及立委陳亭妃，市議員林美燕、曾培雅、王家貞、黃麗招、許至椿、蔡麗青、蔡筱薇、盧崑福、陳怡珍、沈震東、曾之婕、李中岑、李啟維等人皆出席共襄盛舉。

▲台南市外勤記者學會舉行第18屆理監事暨顧問授證典禮，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

本屆理監事名單橫跨電視、廣播與平面媒體，包括常務理事、理事及監事等多位資深媒體人，展現台南媒體界的多元與活力。學會也期許未來持續凝聚新聞專業，強化媒體公共責任，為地方發聲、為社會把關。

▲台南市外勤記者學會舉行第18屆理監事暨顧問授證典禮，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

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