彰化、南投轄區幅員廣大　執行署彰化分署前進信義鄉提供便民服務

▲行政執行署彰化分署「有感服務行動列車」駛入信義鄉，提供便民服務及打詐宣導。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

行政執行署彰化分署轄區包括彰化縣及南投縣，因幅員廣大、部分鄉鎮地處偏遠，義務人至彰化縣員林市本分署辦公位址及南投辦公室辦理公務多有不便，該分署因此自112年起推動「有感服務行動列車」，定期不間斷前往各偏遠鄉鎮，以減輕民眾舟車往返之辛勞、就地獲得優質服務。

彰化分署於4月23日前往南投信義鄉公所，提供民眾繳納案款、申辦分期繳納及協助老舊機車切結報廢等多元服務，現場計有4位民眾諮詢相關法律規定與流程，另有7位義務人洽詢行政執行案件事項、繳納案款及申請分期繳納，共收取案款3萬4876元。

分署指出，其中一名義務人偕同幼子前來，執行同仁主動了解其單親及經濟狀況後，熱心協助轉介鄉公所社會課單位，提供申請中低收入戶及育兒津貼等相關資訊，展現兼顧公義與關懷之服務精神；執行同仁亦告知民眾若有閱覽、複製或抄錄案卷之需求，將協助辦理檔案應用服務，竭誠滿足民眾需求。

另為杜絕詐騙源頭，彰化分署也同時進行打詐宣導，提醒民眾提高警覺、加強查證，避免落入詐騙陷阱，以有效守護荷包安全及降低違法風險，並承諾未來將持續結合地方資源，讓更多民眾享有便利且即時之公共服務，落實「彰顯公義、執愛廣澤」之理念。