建構社區安全網！　關山分局舉辦守望相助隊訓練　

▲關山分局舉辦守望相助隊訓練。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升社區整體安全防護量能，台東縣警察局關山分局日前於分局2樓禮堂舉辦「115年上半年守望相助隊人員訓練」，召集轄內巡守人員參與，透過結合理論與實務的多元課程設計，強化第一線民力應變能力，攜手打造安全宜居的生活環境。

本次訓練內容兼具實務性與前瞻性。課程由第三組組長方裕翔講授「多方面推動社區守望相助」，並結合心肺復甦術（CPR）及自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作教學，提升巡守人員於突發緊急狀況下的即時救護能力；偵查隊隊長鄭志舷則針對當前新興犯罪型態進行解析，深入說明詐騙手法與犯罪趨勢，協助學員強化防範意識與應對策略；另由第一組警員楊維雅進行兒童保護宣導，以「兒虐歸零、幸福再臨」為主題，提升巡守人員對兒少議題的敏感度與通報能力。

此外，瑞源聯合所所長楊登基也分享第一線實務經驗，說明守望相助組織在治安維護中的角色與功能，內容涵蓋協勤任務執行方式、執勤安全注意事項、不法情事通報流程，以及協助查緝與保育野生動物等面向，讓參訓人員對實務操作有更具體的認識。

關山分局表示，守望相助隊是社區治安不可或缺的重要夥伴，透過系統性訓練與持續交流，不僅能強化巡守人員專業能力，也有助於建立警民合作的良好互動關係。未來將持續推動相關培訓機制，結合在地力量，共同守護社區安全，預防犯罪發生，營造安心生活環境。另呼籲民眾，若發現可疑人事物，請即時撥打110或洽詢當地派出所，警方將迅速到場處理，確保民眾生命財產安全。