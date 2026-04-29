「生生有平板」努力3年達標　南投縣國中小數位教育學習全面升級

▲漳興國小師生實地展示「生生有平板」政策成果。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府歷經3年努力，今年成功讓全縣每位中小學師生都擁有一台專屬的數位學習平板，宣告「班班有大屏、一師一載具、生生有平板」政策正式達標；縣長許淑華表示，希望透過數位學習縮短城鄉差距，讓每位孩子都享有更優質的學習環境。

許淑華、縣府教育處長王淑玲28日前往南投市漳興國小，由該校校長暨南投縣數位學習推動辦公室主任陳良輔介紹全縣推動中小學數位學習成果，並會同南投市長張嘉哲、學生們一起以平板進行「生生有平板」啟動儀式，現場示範平板MDM大量設定及APP派送作業，隨後由縣網中心召集人暨南光國小校長林取德帶領，參觀縣網中心的機房，亦前往直播教室了解教師的iPad基礎操作與教學應用研習，及參觀學生平板輔助積木機器人數位學習的上課情形。

許淑華表示，教育部自111年起推動數位學習政策，但部分學校因規模及資源限制，過去甚至出現6名學生共用1台平板的情況；而導入平板教學後，學生專注力與師生互動都有明顯提升，縣府因此分階段推動數位設備建置，優先完成「班班有大屏」及教師教學載具配置，並透過3年計畫，於今年正式達成「生生有平板」目標，希望孩子在學習過程中，能透過數位工具提升學習效率與學習興趣。

許淑華說，各校為強化設備管理，除建置後台管理系統，避免學生下載遊戲等非學習用途軟體，每班也配置充電車，方便平板統一管理與維護，另教師也須持續接受相關培訓，他特別感謝教育處、學校主任及第一線教師的投入與努力。

縣府教育處指出，數位學習已是全球教育的必然趨勢，如日本推動的GIGA計畫（一生一機），以及韓國政府推動的AI數位教科書國家政策，皆強調以學生為中心，透過個人化學習因材施教；縣府未來將持續精進數位教育環境，透過科技輔助教學，提升學生學習成效與師生互動，讓該縣教育朝向智慧化與均衡化發展。