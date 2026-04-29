　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「生生有平板」努力3年達標　南投縣國中小數位教育學習全面升級

▲漳興國小師生實地展示「生生有平板」政策成果。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲漳興國小師生實地展示「生生有平板」政策成果。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府歷經3年努力，今年成功讓全縣每位中小學師生都擁有一台專屬的數位學習平板，宣告「班班有大屏、一師一載具、生生有平板」政策正式達標；縣長許淑華表示，希望透過數位學習縮短城鄉差距，讓每位孩子都享有更優質的學習環境。

許淑華、縣府教育處長王淑玲28日前往南投市漳興國小，由該校校長暨南投縣數位學習推動辦公室主任陳良輔介紹全縣推動中小學數位學習成果，並會同南投市長張嘉哲、學生們一起以平板進行「生生有平板」啟動儀式，現場示範平板MDM大量設定及APP派送作業，隨後由縣網中心召集人暨南光國小校長林取德帶領，參觀縣網中心的機房，亦前往直播教室了解教師的iPad基礎操作與教學應用研習，及參觀學生平板輔助積木機器人數位學習的上課情形。

▲南投縣長許淑華宣布南投縣完成「生生有平板」數位學習目標。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長許淑華宣布南投縣完成「生生有平板」數位學習目標。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，教育部自111年起推動數位學習政策，但部分學校因規模及資源限制，過去甚至出現6名學生共用1台平板的情況；而導入平板教學後，學生專注力與師生互動都有明顯提升，縣府因此分階段推動數位設備建置，優先完成「班班有大屏」及教師教學載具配置，並透過3年計畫，於今年正式達成「生生有平板」目標，希望孩子在學習過程中，能透過數位工具提升學習效率與學習興趣。

▲南投縣長許淑華宣布南投縣完成「生生有平板」數位學習目標。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，各校為強化設備管理，除建置後台管理系統，避免學生下載遊戲等非學習用途軟體，每班也配置充電車，方便平板統一管理與維護，另教師也須持續接受相關培訓，他特別感謝教育處、學校主任及第一線教師的投入與努力。

縣府教育處指出，數位學習已是全球教育的必然趨勢，如日本推動的GIGA計畫（一生一機），以及韓國政府推動的AI數位教科書國家政策，皆強調以學生為中心，透過個人化學習因材施教；縣府未來將持續精進數位教育環境，透過科技輔助教學，提升學生學習成效與師生互動，讓該縣教育朝向智慧化與均衡化發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／關鍵錄音曝光！小學生亮刀霸凌　母泣：圍成一圈欺負我們
公告了！　上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注
爆1折出清「MacBook只要1000元」！燦坤急發聲明
鄭麗文軍購堅持「3800億+N」　藍委控：黨團幹部快崩潰
女大生撞女警致死「只看車損」　親友心痛：還我未來大嫂
公車司機趴方向盤痛哭登CNN　業者不捨：平時忠厚老實
「嵐」大野智爆禁忌之愛！　女遭逼簽「分手退圈書」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

勞動節連假車潮將至　大武警籲專心駕駛勿滑手機

投89線坍方阻交通！警長挺進與消防接力　急病患者早半小時送醫

守護偏鄉長者安全　大武警前進森永文健站宣導

美國SOA組織捐贈嘉義縣防災裝備　強化社區應變力

三仙台八拱橋健康大體檢！5月啟動修復工程　暫封閉至明年底

「生生有平板」努力3年達標　南投縣國中小數位教育學習全面升級

引導青春不迷途　台東縣警察局少年隊電台宣導

慈院健康管家APP再升級！3大新功能優化流程　手機一站式完成

東海岸地標整建　台東三仙台八拱橋5月起封閉施工

深耕在地護理人才　台東基督教醫院培育多元進修典範

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

勞動節連假車潮將至　大武警籲專心駕駛勿滑手機

投89線坍方阻交通！警長挺進與消防接力　急病患者早半小時送醫

守護偏鄉長者安全　大武警前進森永文健站宣導

美國SOA組織捐贈嘉義縣防災裝備　強化社區應變力

三仙台八拱橋健康大體檢！5月啟動修復工程　暫封閉至明年底

「生生有平板」努力3年達標　南投縣國中小數位教育學習全面升級

引導青春不迷途　台東縣警察局少年隊電台宣導

慈院健康管家APP再升級！3大新功能優化流程　手機一站式完成

東海岸地標整建　台東三仙台八拱橋5月起封閉施工

深耕在地護理人才　台東基督教醫院培育多元進修典範

台中5年出生率慘跌3成！　內行解密：每8個幼兒有1個住北屯

勞動節連假車潮將至　大武警籲專心駕駛勿滑手機

投89線坍方阻交通！警長挺進與消防接力　急病患者早半小時送醫

鍾小平狂嗆「皇太后指揮鄭麗文？」　陳智菡：是提醒小心破壞者

南投家扶推動教育脫貧！1至4月發放605萬助學金...1211孩子受惠

守護偏鄉長者安全　大武警前進森永文健站宣導

美國SOA組織捐贈嘉義縣防災裝備　強化社區應變力

啦啦隊女神0050抱10年賺翻！「無腦買入」報酬率飆330%　揭密投資心法

史上首部爆紅AI劇下架！《菩提臨世》打敗真人卻消失　平台回應了

哈佛研究「上午補眠」死亡風險飆1.3倍！　醫教3招護腦排毒

【尊榮級服務XD】母女3人行李太多！爸開遊覽車來接機

地方熱門新聞

海巡攔下毒船！498塊海洛因、399包大麻銷燬４大陸漁民判重刑　

台南外勤記者學會授證登場發揮第四權正向力量

中壢堵車夢魘升級　彭俊豪促速解決

金門男企圖泅泳偷渡竟是離職警察

國民黨斗六市長初選出爐　黃尤美92.5％高支持率勝出

未依規二段式左轉釀連環撞　屏東市3騎士送醫

桃園更年期婦女課程　以藝療心助女性自我照顧

南投縣首辦原民歌唱大賽冠軍獎10萬

首部《日本檢察實務》出版 跨國法制交流再進化

中國海警闖金門海域海巡即時驅離

執行署彰化分署有感服務行動列車前進信義鄉

富岡漁民遭魟魚刺傷　海巡即時通報救護送醫

南投縣地方創生與人才培育計畫招募青年生力軍

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

更多熱門

相關新聞

溫蘋慈善基金會助學15載　助逾6千學子點亮未來

溫蘋慈善基金會助學15載　助逾6千學子點亮未來

2026年4月19日，溫蘋慈善基金會於嘉義市立文化中心音樂廳隆重舉辦「溫蘋助學十五載 點亮學子新未來」活動。江溫良董事長代表基金會，向長期支持的董監事、嘉義市政府及工商界夥伴致上誠摯謝意，感謝各界持續投入，讓這份助學力量穩健推展，為下一代燃點希望。

網徵剪輯師文爆紅！網友炸鍋應聘者背景　62歲大叔懂流量

網徵剪輯師文爆紅！網友炸鍋應聘者背景　62歲大叔懂流量

虎科大深耕DOC計畫19年　推動數位學習成果獲肯定

虎科大深耕DOC計畫19年　推動數位學習成果獲肯定

台南表揚數位學習績優學校與教師21校、10教師成校園智慧教育典範

台南表揚數位學習績優學校與教師21校、10教師成校園智慧教育典範

過年在家學AI　教育部推國小教學手冊

過年在家學AI　教育部推國小教學手冊

關鍵字：

生生有平板數位學習

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面