康芮颱風來襲！　國3「林邊交流道到大鵬灣」開放民眾停車

▲國道3號開放民眾停車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣災害應變中心因應康芮颱風來襲，開放國道三號林邊交流道至大鵬灣環灣道路之北上路段高架橋，自10月30日17時起供民眾緊急避難停車，並請林邊鄉各村村長通知民眾如有需要可前往停車，並由東港分局員警配合在場指揮引導管制。

迄30日晚上6時半止，已停放14台。

東港警分局呼籲，民眾停車請遵守現場工作人員及交通警察指揮依序停車，停放車輛時，車主须將姓名及聯絡電話留於車輛擋風玻璃上，車主停放車輛後須立即離場不要逗留。