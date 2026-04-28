中壢堵車夢魘升級　鐵路地下化內壢站臨時軌切換工程還得再兩周

▲市議員彭俊豪指出，鐵路地下化內壢站臨時軌切換工程，讓中壢地區陷入堵塞夢魘。（圖／市議會民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員彭俊豪28日於市議會市政總質詢指出，近日鐵路地下化內壢站臨時軌切換工程，讓中壢地區陷入堵塞夢魘，原本從中壢後站到前站約10分鐘車程，現在約30至40分鐘，民怨四起，要求市府重視儘速因應。

彭俊豪指出，堵塞點集中在中華路一段，包括遠東路、興仁路、精忠街、永福路等路口，等待平交道和交通號誌轉換疊加耗時，後續中興地下道施工車道縮減將影響加劇。

彭強調，市民可以體諒重大建設造成交通黑暗期，但不能接受交通癱瘓，要求市府應盡快處理。交通局回覆，因工程本周火車降速至時速40公里以下，預計兩周將恢復正常，也和鐵道局討論平交道及交通號誌配合，減少用路人等待。

另外，彭俊豪也質詢說，中央推動「長照3.0」，桃園是否還沒準備好？他提到，目前民間業者有意投入醫療型長照，但桃園卡在土地分區、容許使用及審查不明，加上局處缺乏整合，導致業者疲於在各局處溝通降低投資意願。

儘管都發局表示農業區可設社福設施，但須尊重衛生局專業判斷，而衛生局則考量區域需求。彭建議，市府應整合農業、社會、都發、衛生、地政等局處，檢討相關法規，強化政策吸引民間投資，補齊醫養結合的服務缺口，滿足市民對長照與醫療的雙重期待。