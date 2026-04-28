國民黨斗六市長初選出爐　黃尤美92.5％高支持率勝出

▲國民黨斗六市長初選結果公布，黃尤美勝出。（圖／翻攝自Facebook／黃尤美）
記者游瓊華／雲林報導
中國國民黨雲林縣斗六市長提名初選結果出爐，最後由現任斗六市民代表會副主席黃尤美勝出，將代表國民黨角逐下屆斗六市長。開票現場由縣黨部主委簡明欽，斗六市長選舉提名參選同志1號陳品宏、2號黃尤美，斗六市長林聖爵等皆出席，意見徵詢結果將函報中央核備。
4月25日在雲林縣黨部辦理黨員投票，民意調查則於22日至24日三天，分別由聯合報暨全國公信力兩家民調公司辦理，並於黨員投票開票結束時同步於縣黨部公布民意調查暨加總結果。在黨員投票方面，黃尤美得票數393票(得票率95.157%)，陳品宏得票數20票(得票率4.843%)。
聯合報民意調查部分黃尤美支持樣本數318.756(支持率91.647%)、陳品宏支持樣本數29.053(支持率8.353%)。全國公信力民意調查部分黃尤美支持樣本數298.372(支持率91.082%)、陳品宏支持樣本數29.214(支持率8.918%)；民意調查平均支持率黃尤美91.364%、陳品宏8.636%。意見徵詢結果(民意調查平均支持率*70%+黨員得票率*30%)：黃尤美92.502%，陳品宏7.498%。
國民黨雲林縣黨部主委簡明欽表示，初選結果圓滿落幕，恭喜黃尤美同志承擔重任，更要懇請所有同志與市民先進齊心努力輔選縣長候選人張嘉郡、斗六市長參選人黃尤美暨日後將陸續完成提名登記之縣議員、鄉鎮市民代表，村里長等參選同志。
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