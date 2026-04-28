國民黨斗六市長初選出爐　黃尤美92.5％高支持率勝出

2026新北市長選舉藍白合民調今（28日）出爐，國民黨、民眾黨參選人李四川、黃國昌同台宣布2份民調結果，皆由李四川勝出，將對決民進黨參選人蘇巧慧。對此，民進黨立委林俊憲分析，第一份民調就像是「領先者的謙讓」，而第二份民調，他稱為「落跑者的自尊」，「國昌主席絕不打必輸的仗，更不容許自己的自尊受到一點損害，所以退選一定要退得漂亮」，怎麼樣才叫漂亮？當然是誤差範圍內小贏，精準拿捏「可惜但可接受」的尺度，就是這麼漂亮。