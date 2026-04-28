中國海警4船分2路再闖金門海域　海巡即時驅離

▲中國海警再闖金門海域，海巡即時驅離守護漁民作業安全。（圖／海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

記者鄭逢時／金門報導

海巡署金馬澎分署第十二巡防區於今（28）日下午偵獲中國海警船接近金門限制水域，立即調派巡防艇前推部署，迅速應對並成功將對方驅離，確保海域安全與漁民作業權益。

海巡單位指出，當日下午14時許，偵測到中國海警船「14609」、「14531」、「14604」及「14530」等4艘船隻逼近金門限制水域，隨即啟動應變機制，調度巡防艇於限制水域線上布署應對。約在14時50分，中國海警船分別從鳳嘴南方與料羅東方海域，以兩路編隊方式進入金門限制水域，意圖進行侵擾。

面對對方行動，海巡艇採取「一對一」併航監控，全程蒐證並透過中英文廣播，要求對方立即離開。經持續監控與驅離，中國海警船最終於下午16時52分全數轉向，駛離金門限制水域。

金馬澎分署表示，近期適逢馬加魚與午魚的漁汛期，金門漁民把握良好海象積極出海作業，但中國海警船卻頻繁以執法名義接近並侵擾相關海域，影響區域秩序。近一週內類似情形已多次發生，顯示對方持續以行動測試我方海域管理界線。

海巡署強調，將持續強化我方海域巡護與應變作為，面對各種挑戰絕不退讓，堅守第一線，確保國家主權與海域安全，同時保障漁民安心作業環境與權益。