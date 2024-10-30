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快訊／強颱康芮侵台倒數　高雄颱風假宣布了：明天停班停課

▲▼陳其邁停班停課5大原因。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁主持康芮颱風災害應變中心第一次工作會議。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

強颱康芮暴風圈最快今深夜接觸台灣陸地，估全台將在陸警範圍內，最快明午到傍晚中心將登陸花蓮以南。高雄市災害應變中心已於今日下午2時完成一級開設，市長陳其邁於晚間7時主持康芮颱風災害應變中心第一次工作會議，針對是否放颱風假，也做出停班停課決定。

▲▼高雄明停班停課。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲高雄明停班停課。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據中央氣象署資訊，明(31)日週四高雄市風力預測平均風力達7級，最大陣風達10級，已達停班停課標準，為維護市民安全，並充分準備各項防颱措施，故宣布高雄市明（31)日停止上班、停止上課。

▲▼10/30 1600風力預報更新版。（圖／氣象署提供）

▲氣象署下午4時風力預測。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

隨著颱風持續接近，氣象署預測，今天至明天桃園以北及東半部地區容易有間歇性雨勢，其中宜蘭縣山區、花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及台北市山區有局部大雨或豪雨，桃園以北地區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，其他地區的雨勢也逐漸增加。

陳其邁表示，預測本次降雨可能在31日晚間達到最大，上次山陀兒挾著17級的風力，造成高雄市很多嚴重災損，部分樹木剛扶正還未有足夠抓地能力；這次風力預估可能會達到10級以上，尤其在海線地區，提醒市民朋友一定要特別注意。

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