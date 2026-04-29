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美國SOA組織捐贈嘉義縣防災裝備　強化社區應變力

▲▼ 跨國攜手強化韌性！美組織「SOA」捐贈嘉義縣社區應變裝備 。（圖／記者翁伊森攝）

▲跨國攜手強化韌性！美組織「SOA」捐贈嘉義縣社區應變裝備 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升基層防災韌性，內政部消防署與美國民間組織「SOA美國精神（Spirit of America）」攜手合作，於今日捐贈嘉義縣社區緊急應變隊（T-CERT）一批價值約 新臺幣 55 萬元 的個人防護與救援裝備。此舉不僅強化了嘉義縣基層救災量能，更象徵國際民間力量對台灣防救災體系的高度支持。

▲▼ 跨國攜手強化韌性！美組織「SOA」捐贈嘉義縣社區應變裝備 。（圖／記者翁伊森攝）

消防局表示，目前嘉義縣共設有 20 支社區緊急應變隊。本次捐贈物資包含：

個人防護設施： 高強度頭盔、防護背心、專業防護手套、護目鏡。

醫療救援物資： 救護急救包等實用器材。

▲▼ 跨國攜手強化韌性！美組織「SOA」捐贈嘉義縣社區應變裝備 。（圖／記者翁伊森攝）

這些裝備將優先配發予社區隊員，確保其在面對災害初期，能於「保障自身安全」的前提下，迅速執行災情通報、初期應變及簡易搜救任務，填補政府救援能量到達前的黃金空白期。

▲▼ 跨國攜手強化韌性！美組織「SOA」捐贈嘉義縣社區應變裝備 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣消防局局長蔡建安表示，嘉義縣面臨颱風、豪雨及地震等自然災害風險較高，社區第一線的應變能力是減少傷亡的關鍵。蔡局長特別感謝內政部消防署的媒合，以及美國組織「SOA」的實質物資挹注，這份國際友誼對提升基層士氣具有深遠意義。

▲▼ 跨國攜手強化韌性！美組織「SOA」捐贈嘉義縣社區應變裝備 。（圖／記者翁伊森攝）

消防局強調，未來將持續推動公私協力與國際交流，並加強應變隊的專業訓練。透過裝備升級與紮實演練，嘉義縣將建構更嚴密的社區防護網，全面提升整體防救災體系之韌性，落實守護縣民生命財產安全的承諾。

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