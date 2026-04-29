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捷運三鶯線準備好了！5月報履勘爭取通車　新北境內捷運里程數將突破「百公里」全國第一

▲▼新北捷運,三鶯線,通車,新北環狀線,安坑線,侯友宜。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲三鶯線幸福在線。

圖、文／新北市政府捷運工程局提供

新北市捷運建設將迎來歷史性的突破！從2018年以來，新北市政府陸續完成新北環狀線、淡海一期藍海線及安坑線通車營運，再加上三鶯線，四線完工長度達40公里、38座車站，大幅提升6成服務量能，新北市境內捷運通車總里程數更將突破「百公里」大關，達到108公里、90座車站，為全台之冠！目前施工七線齊發，其中四條路線是侯市長任內爭取通過，象徵新北捷運邁向全新里程碑。

▲▼新北捷運,三鶯線,通車,新北環狀線,安坑線,侯友宜。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲新北環狀線。

▲▼新北捷運,三鶯線,通車,新北環狀線,安坑線,侯友宜。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲安坑線。

新北市長侯友宜表示，新北市已完成4條捷運，境內通車總里程數將突破「百公里」大關，達108公里、90座車站，長度及車站數皆全國第一。目前，新北市捷運施工七線齊發，包含萬大中和線、土城樹林線、環狀南北環線、汐東線、基隆捷運、三鶯延伸桃園八德線及淡海線二期，總投入資金已達5,100億，完工後北北基桃將再新增54公里及50座車站，實現「北接基隆、中接臺北、南接桃園」的規劃願景。

▲▼新北捷運,三鶯線,通車,新北環狀線,安坑線,侯友宜。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲捷運三鶯線。

三鶯線準備好了！市長侯友宜說明，在連續133小時穩定性測試中，三鶯線以平均系統可用度99.9094%及列車妥善率100%，優於法定標準99%及90%的成績通過；為確保營運安全，新北捷運公司更特別針對時事，納入「列車縱火+隨機傷人+旅客疏散」多重災害模擬演練；目前12座車站設施皆完成，全數通過工程與安全檢查，順利通過初勘，將盡速於5月初報交通部履勘，爭取三鶯線早日通車。

▲▼新北捷運,三鶯線,通車,新北環狀線,安坑線,侯友宜。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲侯市長推動捷運七線齊發。

針對市民最在意的轉乘速度，侯市長詳細說明，三鶯線頂埔站特別設置直達轉乘通道與直通電梯，2分鐘內即可轉乘板南線；捷運鶯歌車站則透過彩虹通廊，乘客步行2分鐘內就能轉乘臺鐵，再透過空橋通廊串聯，「三點一線」緊密連結美術館、捷運站與臺鐵，縮短生活與藝術間的距離；此外，鶯桃福德站已預留尾軌，未來繼續延伸桃園八德，可在大湳站轉乘桃園綠線，通往桃園機場，市民往返雙北、桃園及機場將多一條新選擇。

▲▼新北捷運,三鶯線,通車,新北環狀線,安坑線,侯友宜。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲三鶯線鶯歌車站。

新北捷運局長李政安今（29）日在市政會議進行「捷運三鶯線 幸福在線」專案報告，提到三鶯線施工過程極具挑戰，路線跨越高速公路、臺鐵及河川等8處施工困難段，團隊以安全為念，時刻如履薄冰，確保工程萬無一失；而列車與機電系統更做59項優化設計，包括車間走道加寬、導入車前影像辨識、全國首創列車內增設緊急停車鈕以及10國語言自動售票界面等等，打造國際級的友善搭乘環境；此外，車站周邊設置的臨停及停車轉乘位，較原規劃設置增加25%達2,514席，讓捷運服務更貼近市民需求。

▲▼新北捷運,三鶯線,通車,新北環狀線,安坑線,侯友宜。（圖／新北捷運工程局提供）

▲李政安局長說明捷運推動成果。

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