三仙台八拱橋健康大體檢！5月啟動修復工程　暫封閉至明年底

▲台東成功鎮的三仙台八拱橋，將自今年5月4日起進行修復工程，直至明年底完工。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於台東成功鎮的三仙台八拱橋，自民國76年完工以來，已經近 40 個年頭 。這座橫跨太平洋、銜接本島與離島的經典建築，不僅是東海岸最亮眼的地標，更是無數旅人心中珍貴的日出記憶。為了讓這座高齡 40 歲的橋梁能夠繼續安全地守護每一位旅人，東部海岸國家風景區管理處經過生態檢核、收集在地部落意見後，擬定友善整體環境之目標，決定為它進行一場全方位的「健康大整修」。

東管處表示，雖然橋梁目前結構安全，但長年的鹽害導致內部鋼箱梁出現鏽蝕損傷。為了延長它的使用年限並優化遊憩品質，將進行防蝕塗裝、地磚更新、不鏽鋼護欄修復及橋墩補強等多項專業工程，讓八拱橋能「風華再現」，再許下陪伴你我走過下一個40年的承諾。

工程進行時程：

動工日期：115年5月4日。

預計完工：116年底 。

施工管制：為確保安全，工程期間橋梁將暫時封閉，無法通行至對面小島。

另外貼心小叮嚀：今年台灣好行-東部海岸線8101A自115年5月份起調整三仙台遊憩區停留時間。

雖然暫時無法走過八拱橋，但三仙台的美麗依然不減，期待遊客前來駐足賞遊！園區照常開放，還是可以繼續漫步在廣闊的遊憩區著名的礫石灘上，近距離感受太平洋的浪濤聲，欣賞壯觀的海蝕地景、購物休憩 。

東管處強調，拱橋施工期間三仙台豐富的海濱生態依然歡迎大家的探訪 。短暫的封閉是為了更長久的相逢。感謝民眾的包容與配合，讓大家一起期待116年底，蛻變後更加堅固、美麗的八拱橋與您再次相約在東海岸的蔚藍大海邊，一同迎接新年度日出的到來。

更多旅遊資訊請見東管處網站：http://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw