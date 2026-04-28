桃園更年期婦女課程　以藝療心助女性自我照顧能力

▲桃園更年期婦女課程，融合「健康教育」與「藝術療癒」。（圖／協會提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第二專長發展協會辦理「以藝療心：婦女更年期身心健康與彩繪創作課程」，28日圓滿落幕。協會理事長馮開華表示，課程融合「健康教育」與「藝術療癒」，期提升婦女參與度，強化學習成果的實際應用，以提升中高齡婦女健康促進，加強自我照顧能力。

▲83歲的退休學教師劉蔡澄江，開心完成作品。

馮開華理事長說，本次課程於4月7日展開，陸續吸引45至75歲婦女逾百人次參與，課程規劃四大主題有：更年期生理變化、健康風險認識、營養與生活管理，以及情緒調適與心理支持。同時結合彩繪藝術創作，透過紙扇、麻布袋、圍巾及圓木板等多元媒材，引導學員在輕鬆愉悅的氛圍中學習與表達，不僅提升創作樂趣，也有效促進情緒釋放與自我療癒。

▲沈中仙阿嬤帶著孫女來上課。▼以藝療心：婦女更年期身心健康與彩繪創作課程。（圖／協會提供）

參與學習課程、78歲的蔡素麗媽媽，每次上課都陪伴著智能障礙的女兒一同參與，母女攜手完成作品的過程溫馨感人；女兒更親手將畫作作為母親節禮物送給媽媽，展現最純粹真摯的情感。83歲的退休國中數學教師劉蔡澄江老師，從最初對繪畫感到陌生與挑戰，在講師耐心引導下，經過多次練習完成個人作品，收穫滿滿成就感。沈中仙阿嬤則經常帶著孫女一同上課，在照顧家庭之餘仍持續學習，展現「活到老、學到老」的精神，令人敬佩。

▲以藝療心創作課程作品。（圖／協會提供）

課程期間，學員們總是提早抵達教室，精心打扮、帶著愉悅心情迎接每一次學習時光。課前課後的交流互動，讓教室充滿笑聲與溫暖，也逐漸建立起彼此支持的情感網絡。對學員而言，這不僅是一門手作課程，更是一段療癒身心、彼此陪伴的珍貴歷程。