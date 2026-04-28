金門男泅泳想偷渡遭海巡攔截　一查身份竟是離職警察

▲盧姓男子涉嫌以手持推進器泅泳偷渡曾任警職。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門38歲盧姓男子涉嫌以手持推進器泅泳偷渡，試圖規避司法執行，遭海巡人員即時發現並通報，地檢署迅速核發拘票，將人拘提到案並發監執行，由於該名涉案人曾任警職，引發外界關注。

金門地檢署指出，海洋委員會海巡署金馬澎分署第十二巡防區於4月26日晚間在烈嶼鄉貴山海域發現盧男企圖非法出境，隨即通報檢方。經查，盧男因涉詐欺案件，經福建金門地方法院判處有期徒刑7年6月，目前上訴在二審審理中；另其違反個人資料保護法案件2件各判1年5月，共2年10月，已判刑確定，原訂於4月28日到案執行。

檢方表示，盧男疑因畏懼刑責，竟鋌而走險企圖偷渡，明顯有逃亡規避審判及執行之虞，檢察官依刑事訴訟法規定核發拘票，交由海巡署艦隊分署第九海巡隊將其拘提到案，經訊問後隨即發監執行，以確保司法落實。

此外，金門縣警察局說明，盧男從警資歷17年，在金門警察局服務約5年6個月左右，但因涉及刑事案件遭報請偵辦並停職，並於114年3月25日完成離職程序，目前已非現職警察，也未執行任何公務。警方強調，對於違法行為一律依法處理，絕不寬貸。

地檢署進一步指出，金門地區因地理位置特殊，長期與海巡及警察機關建立緊密通報機制，對於任何企圖偷渡或規避司法的不法行為，均將從速從嚴處置。縣警局也表示，未來將持續強化內部紀律與人員管理，維護警察專業形象，並與相關單位合作，確保地區治安與社會穩定。