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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅爆柯文哲與北市建商定期聚會　稱不再批柯「補踹兩腳很卒仔」

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，民進黨立委王世堅日前爆料，北市的建商每一至兩個月就會有餐會，而柯文哲8年市長任內，幾乎每場都親自參加，王世堅今（30日）出席民進黨中常會前表示，這是他一開始就覺得柯文哲有問題的地方，「他說的、做的不一致嘛」。對於媒體追問，王也坦言，自己現在對柯文哲不做過多批評，「我不打落水狗，以前批評柯文哲，是因為他集台北市所有資源與權力，現在柯文哲被踹在一邊，我再去補踹兩腳很卒仔，所以抱歉」。

對於柯文哲與建商定期聚會，王世堅表示，這很傷腦筋，所有大型建商都在台北市，他們大概一、二個月就會聚餐，而柯文哲從他第一任開始，8年市長任內幾乎每一場都參加。媒體追問柯是否不曾缺席？王也點頭稱是，並表示這是他一開始就覺得柯文哲有問題的地方，「他說的、做的不一致嘛」。

對於柯文哲名言「政商拿刀叉吃人肉」，王世堅坦言，聽到他講這一句話的時候，確實嚇一跳，誰都可以講什麼，柯文哲敢來講這句？說那個財團用刀叉吃人肉啊，「他也跟著在旁邊拿個小盤子跟著分食，不是嗎？我覺得誰都可以講這一句啦，但是以他當時的情況，我覺得他沒有資格講這一句」。

王世堅表示，其實當初民進黨的支持者都會支持柯文哲，就是希望說，在首都台北市成功不必在我們，不一定是民進黨。能夠贏，只要能夠帶來一股清新的力量，尤其它標榜白色力量，清新改革，而且公開透明，那結合他這一股力量跟新的思潮，可以在首都奪回市長的寶座，本來是這一個期待，那本來也以為說，他大概就是快人快語、喜歡標新立異，所以常常語不驚人死不休，本來覺得這不是什麼大問題。

王世堅指出，但自己最早發現他往往說的、做的不一樣，王舉例，柯文哲一直標榜說他是亞斯伯格症，但從他第一任市長的時候，光是人事任命常常前言不對後語，「我認為是柯文哲是假借亞斯伯格來說謊，社會相信亞斯伯格的孩子很純真、不會說謊話。結果柯文哲利用了亞斯伯格來說謊，當初提出這件事，連民進黨支持者都批評我，因為他剛上任時人氣這麼高，所以我頭幾個會期的質詢，是被罵的蠻慘的啦」。

也有媒體詢問，柯文哲跟建商吃飯時都聊什麼？王世堅表示，自己有去問幾個，但不方便講，倒不敢說有利益交換，但這跟柯文哲標榜的完全不同，柯文哲當時大力主張巢運、包圍帝寶的時候也在場，現場還說選上市長後要幫無殼蝸牛找房子，大言不慚，結果8年下來，柯文哲沒有幫青年朋友找到房子，倒是先幫他兒子找了個房子要來當新房，不是很奇怪嗎？諷刺嘛。 

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