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林右昌接見歐洲議會訪團　友台小組致贈挺台決議精印本

▲▼林右昌接待歐洲議會訪團。（圖／民進黨提供）

▲林右昌接待歐洲議會訪團。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨秘書長林右昌29日接見歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler，德國籍）、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）歐洲議會共同主席愷達（Bernard Guetta，法國籍）以及柯安杰（Ondřej Kolář，捷克籍）等三位歐洲議會議員，林右昌表示，特別感謝歐洲議會上週通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案。凱勒則致贈挺台決議精印本，代表歐洲議會相挺台灣的堅定情誼。

林右昌表示，此團為自今年六月歐洲議會改選以來，首批到訪的歐洲議員團，感謝三位議員對台灣的長期支持與友誼，也特別感謝凱勒主席與愷達議員，在歐洲議會本月24日通過的挺台決議上扮演重要推手。林強調，歐洲議會在此議題上的表態與壓倒性的支持票數，清楚傳達歐洲議會對台灣的堅定支持；這一決議不僅回應中國長期以來的錯誤行徑，更展示出台歐合作的堅實基礎，這對台灣人民意義重大。

IPAC台灣共同主席范雲也陪同接見，她表示，感謝愷達議員及其他IPAC成員支持台灣成為會員，身為立法院人權委員會會長，推動民主、人權價值與守護台灣主權同樣重要，也代表著維護台灣人的生活方式。范雲表示，民主與人權也是歐洲議會與歐盟的核心價值；台歐夥伴關係的深化，將為民主自由的世界奠定更為穩固的基礎。

台灣與歐洲議會友好協會會長吳沛憶強調，台灣將一如既往地堅守民主價值，並且與歐洲站在一起，共同應對區域與全球挑戰，並期待台歐之間在民主、人權和科技等方面持續深化合作。

凱勒則特別致贈「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案精印本。凱勒指出，歐洲受到來自中國、俄羅斯、伊朗及北韓等國家（CRINK）的威權主義威脅，在經濟和安全上受到雙重挑戰，因此台歐有必要加強合作，提升供應鏈韌性與資訊安全。

愷達表示，民主可貴而脆弱，當今歐洲與台灣所受到的威脅，需要共同面對；台歐擁有共同價值，可以成為強大而可靠的夥伴。柯安杰議員則表示，此行是他首次造訪台灣，也是首次造訪亞洲。柯安杰說，許多人好奇捷克為何如此在乎遙遠的台灣；他都會說明，捷克與台灣同為面臨外部威脅的小國，對於威權勢力的危害更能感同身受，對攜手保衛民主的決心也更加堅定。

林右昌表示，雖然台歐地理距離感覺遙遠，但中國暗中支持俄羅斯侵烏，以及近來傳出北韓軍人將投入俄烏戰爭之中，其實台歐的安全關係已經緊密結合在一起，民主同盟的深化合作對雙方來說都是實質上的需要，台灣站在守護世界民主的最前線，期待未來繼續與歐洲合作，攜手推動區域和平穩定，強化民主韌性，並為自由國際秩序貢獻力量。

▲▼林右昌接待歐洲議會訪團。（圖／民進黨提供）

▲▼林右昌接待歐洲議會訪團。（圖／民進黨提供）

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