回應顧立雄「封鎖台海論」　陸國防部正告民進黨：及時回頭是岸

▲大陸國防部發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

我國防部長顧立雄日前稱，大陸「聯合利劍2024-B」屬於灰色地帶的操演行為，尚未構成國際法上的「封鎖」，若中共封鎖台海，是嚴重的戰爭行為，各國因航運受影響都不會坐視不管。大陸國防部發言人張曉剛今（31）日指出，「台灣是中國的一個省，哪有什麼防長。」解決「台灣問題」是中國人自己的事，不容任何外來干涉。

張曉剛繼續說，解放軍有關行動，演練的是打「台獨」，維護的是中華民族根本利益和台灣同胞的安全素質。「正告民進黨方面不要執迷不悟，『挾洋自重』沒出路，及時回頭才是岸。」

另外，針對台灣國防部據傳已與美國政府簽署正式協議，已從美國軍方最大的無人機供應商宇航環境公司，以及美國國防承包商採購多達1000架無人機。

張曉剛表示，中方堅決反對美台軍事聯繫，「民進黨當局應該明白買什麼武器都沒有用，只會落得天怒人怨的下場。」

針對顧立雄言論，昨30日大陸國台辦例行發布會發言人朱鳳蓮也指出，民進黨居心叵測，不斷炒作大陸威脅，欺騙台灣民眾，操縱「反中抗中」找藉口，為的是為「以外謀獨」，「以武謀獨」找藉口。

談及台海緊張指數，朱鳳蓮說，賴清德上台以來，大肆鼓吹互不隸屬的「新兩國論」，去破壞兩岸正常交流，妄圖「以美謀獨」不斷的升高兩岸對立、對抗，導致台海兵凶戰危。

朱鳳蓮強調，「美國不斷的打台灣牌，執意對台軍售武裝台灣，圖謀『以台制華」一再向台獨分裂勢力發出錯誤信號，助長民進黨當局，進行謀『獨』冒險挑釁。」