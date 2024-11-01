政院總預算報告提原民禁伐補償　「如獲共識可考量以適當方式支應」

▲行政院長卓榮泰出席立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總預算案卡關多時，行政院長卓榮泰今（1日）赴立法院提出「114年度中央政府總預算案」報告；書面報告一早送達立法院，當中也提到原住民禁伐補償。報告指出，原民會檢討編列禁伐補償28億元，較113年度預算增加7億，期盼兩院恪守憲政原理及預算法原則，共同研商妥適解方，朝野政黨如獲以上共識，行政院可考量以適當之方式予以支應。報告也喊話，希望朝野能以人民為第一優先，早日通過總預算案，讓各項施政得以順利推展。

「114年度中央政府總預算案」報告提到，114年度總預算案有3項爭議議題，包含禁伐補償、健保點值及公糧收購。

對於朝野爭執不下的禁伐補償，政院報告中提到，原住民族委員會114年度預預算編列124億元，較上年度預算增加13億元或12％，高於中央政府總預算案歲出成長幅度10%，其中經該會勉力檢討編列禁伐補償28億元，較113年度預算21億元，增加7億元或34%。

報告指出，基於立法、行政平衡及相互尊重，期盼兩院共同恪守憲法第70條之憲政原理精神，以及預算法第91條等原則、規定及必要程序，依此作為預算審查共同且唯一之原則，共同研商妥適解方，「朝野政黨如獲以上共識，114年度禁伐補償經費，行政院可考量以適當之方式予以支應。」

對於健保點值方案，報告指出，為全力改善健保財務狀況，並提升整體醫療品質，政府114年度已增加挹注健保基金336億元，其中包括原屬健保總額支出項目，移列公務預算負擔181億元，包含癌症新藥專款50億元、輪值夜班護理人員獎勵金40億元及三班護病比獎勵25億元。與增裕健保基金收入155億。

報告提到，行政院前已核定114年度健保醫療給付費用成長率最高至5.5%，估計健保總額可增加至531億元。如連同上開移列公務負擔181億元，健保總額合共實質增加712億元。而健保採總額制，健保點值尚涉及實際醫療服務量等不可控制因素，政府將朝更高點值來努力，不過未來仍須透過落實分級醫療及覈實審查健保支出等配套機制，以逐步達到穩定醫療服務點值之目標。

公糧收購方案部分，報告指出， 國際上僅剩我國仍具有稻米保價收購措施，且為唯一保價收購之農產品，倘將公糧收購價格調增5元，恐造成各面向之廣泛影響：第一、大幅增加政府每年財政支出91億元以上：據 農業部估算，公糧收購價格提高5元，預計全國稻作面積增加至27萬公頃，未來每年公糧收購經費規模將達178億元，每年至少增加91億元。

第二、農民種稻誘因提升，導致稻米產銷失衡，使民糧糧價下跌，影響70%未缴公糧之農民權益及近年輔導轉作政策效益：繳交公糧之農民及數量僅占30%，提高公糧收購價格將刺激生產，導致民糧價格下跌，影響70%未繳公糧之農民收益。

經農業部評估及與產業溝通後，提出「1集、2轉、3加3」策略，預估推行3年後，產地乾穀市場價格預計每公斤可提升3元以上、所需經費16.5億元已納編預算案，相較提高公糧收購價5元，方能達到真正提升整體稻農收益，調整稻米產業結構，農業永續發展，確保糧食安全自主之目標。

報告指出，近年來我國財政表現接連獲得國際組織高度肯定,其中惠譽、穆迪及標普全球評級等三大國際信用評等機構，分別在不同時間，將我國信用評等調升或給予正向評價，例如標普全球評級自111年起將我國主權信用評等調升至「AA+」，是臺灣歷年最佳評等，且肯定我國穩健財政管理及堅實財政韌性。

報告結語強調，行政院為實現總統賴清德「創新繁榮、公義永續、民主和平的臺灣」之國政願景，將在維護財政健全前提下，秉持「誠意溝通、人民優先」理念，全力推動各項福國利民的新政策、新建設。國家正處於重要發展階段，誠摯希望朝野能以人民為第一優先，至盼各位委員鼎力支持，早日通過總預算案，讓攸關全體人民福祉的各項施政，得以順利推展。