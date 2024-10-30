銘傳桃園分校女生宿舍變態出沒！一周3度偷內褲　沾體液再掛回去

記者沈繼昌／桃園報導

銘傳大學桃園分校最近頻傳有變態男出沒事件，受害女學生指控，一名白衣、白褲、人字拖男子在女生宿舍旁偷窺，最近更變本加厲，還竊取女生內褲，一週至少3次，甚至在曬衣場「加工」將沾滿體液內褲掛回原位，受害女學生透過監視器驚覺男子怪異行為後驚恐不已；龜山警分局指出，龜山派出所已接獲女學生報案，已調閱鄰近監視器畫面，清查可疑犯嫌身份偵辦中，並加派員警巡邏，維護該社區安全。

▲銘傳大學桃園分校附近最近頻傳變態男出沒，偷窺女生宿舍。（圖／翻攝自網路）

▲變態男影像。（圖／受害女子提供）

據指出，這名男子於前（28）日晚間11時許身穿白色襯衫、白色長褲及人字拖鞋，在龜山區大同路281巷至313巷巷口出沒，該地區大部分為銘傳大學桃園分校女生出租套房，該男子戴眼鏡與黑色口罩，體型略瘦，身高約180公分左右，竟沿牆壁攀爬偷窺女生宿舍動靜，同時還四處觀望有無被發現，整個偷窺畫面都監視器清楚拍攝。

▲變態男在曬衣場竊取女用內衣褲，還「加工」將沾滿體液內褲掛回原位。（圖／受害女子提供）

受害女子指控，今年6月間就察覺該名男子偷窺騷擾事件，最近還驚覺，在曬衣場掛的內衣褲常不翼而飛，甚至沾滿不明液體再掛回原位，經調閱監視器發現又是該名男子所為，如此行徑令人作噁，也擔心該名男子會對女生做出其他離譜動作；女子質疑，該男子最近一週至少出現3次以上，幸好平時與家人同住，甚至有時會在附近「巧遇」該男子，但根本不敢上前質問，目前已將監視畫面送交警方報案處理。

▲住戶在社區出入口張貼可疑男子監視畫面，籲請住戶留意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方表示，龜山派出所已受理在案，目前已調閱周邊住家監視器，清查犯嫌身份偵辦中，龜山派出所已針對該社區加強巡邏，並對該區域盤查確認可疑人士身分，以確保社區安全。