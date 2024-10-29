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18歲男強擄侵犯女童！鄰居曝他「見到熟人就笑」：是陽光男孩

▲桃園市龜山區1名女童本週日遭18歲林姓男子當街擄人猥褻，鄰居都感到非常訝異。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報2》）

▲桃園市龜山區1名女童本週日遭18歲林姓男子當街擄人猥褻，鄰居都感到非常訝異。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報2》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區本週日上午傳出18歲身障男當街強擄女童猥褻案，引發當地鄰居訝異驚恐，鄰居透露，男子雖領有身障手冊，但個性開朗，常邊聽音樂邊手足舞蹈，屬於很陽光男孩，平日看到熟人都會打招呼，從未聽聞有攻擊情事發生，但發生攻擊女童案，鄰居幾乎都閉口不談，擔心讓雙方父母為難；昨天記者打電話給林姓男子家人都未接聽，據稱家人可能上班，不但拒接電話也拒絕說明或道歉。

▲桃園市龜山區1名女童本週日遭18歲林姓男子當街擄人猥褻，從事攤商生意鄰居感到很訝異。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山區1名女童本週日遭18歲林姓男子當街擄人猥褻，從事攤商生意鄰居感到很訝異。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市龜山區18歲林姓男子本週日上午在龜山區陸光路上，對獨自徒步女童當街強擄，意圖強制猥褻，女童嚇得大聲尖叫長達27秒抗拒，被一名小黃司機出面制止，才遏止林男惡行，林男當日下午也被警方持桃園地檢署核發拘票拘提到案，並向桃園地院聲請羈押獲准未禁見。

事發後，案發附近鄰居透露，林姓男子平日與父母等家人同住，父親從事餐飲業，媽媽則從事長照業，林男則是就讀某高中二年級，鄰居指稱，林姓男子個性開朗，看起來算是陽光男孩，見到熟人都會微笑打招呼，還常常聽音樂手足舞蹈，他們住在龜山地區已逾20年，從未發生攻擊事件。

▲桃園市龜山區1名女童本週日遭18歲林姓男子當街擄人猥褻，龜山警方強調會加強巡邏，避免類似案件發生。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山區1名女童本週日遭18歲林姓男子當街擄人猥褻，龜山警方強調會加強巡邏，避免類似案件發生。（圖／記者沈繼昌攝）

案發地點旁一名住戶透露，當天中午在廚房煮菜，後來聽聞事發地點就在門前，當場直覺怎麼可能，對於雙方都是鄰居，很難想像雙方家長會未來如何面對；還有鄰居透露，林姓男子常與阿嬤外出散步，阿嬤做攤商生意時就在旁邊陪同，從未打擾客人或路人，這次發生攻擊女童事件，鄰居都感到訝異，他們不便評論林男行為，畢竟都是鄰居，這起事件造成兩家家人悲痛，不論如何評論都會造成雙方痛楚，至於林姓男子家人事後是否與女童家人和解，目前都不清楚，只是原本平靜的生活被突發事件影響，鄰居都希望能盡快恢復正常生活。

龜山警分局強調，針對這起案件，將加派員警強巡邏，防範類似案件再度發生。

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