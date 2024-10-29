雲端發票「國家級一番賞」發生百億年一見奇蹟　百萬網紅PO機率

▲台北國稅局。（圖／ETtoday資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

財政部為鼓勵民眾使用雲端發票，舉辦「雲端種樹趣e 起集點樹」活動，並送出包括10萬元現金、智慧手機、平板等獎品，然而三期抽獎卻有4人連續3次中獎，且都中獎兩次。對此，百萬網紅「Cheap」用兩種AI算出抽中機率，呼籲國稅局再調查一次。

針對多人多次中獎一事，國稅局指出，抽獎、開獎流程都有律師驗證符合遊戲規則，鼓勵民眾多多使用雲端發票。台北國稅局宣導股股長陳小姐表示，抽獎記者會都有律師全程見證，一切合法，「如果很積極參與雲端發票推廣，中獎率自然會高」。

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據悉，國稅局公布的得獎圖片顯示，「陳O祥」抽中2次iPhone 15 Pro；「吳O玹」抽中飲水機和吸塵器；「梁O邦」抽中自行車和MacBook Pro；「高O君」抽中2次iPad Pro。

▲有4名幸運兒抽中兩次大獎。（圖／翻攝自活動得獎名單）

對此，Cheap表示，他以「有9萬人抽獎，一共三次中獎機會，前兩次有5個中獎名額，最後一次有9個中獎名額，請問同樣的4個人中獎兩次或以上的機率是多少？」為題，先詢問美國科技公司Anthropic開發的大語言模型「Claude」機率為何。

「Claude」表示，該問題的機率為1/25,602,045,019,537,024,000,000,000,000,000,000，「即使每秒進行一次抽獎持續進行，幾百億年也很難看到這種情況發生一次」。

Cheap也用相同的問題詢問ChatGPT。ChatGPT表示，「4個人中獎兩次或以上的機率是非常低的，接近於零」，讓Cheap感嘆，「建議國稅局再調查一次，機率低到不是統計學可以解釋的」。

網友看完紛紛留言，「比奇異博士的140,00,605個可能性還厲害」、「機率是0嗎？不是嘛，那就是有可能會中啊！在那叫什麼叫#反串要註明」、「他們一定是用到了國防部教召用的抽獎(籤)系統」、「很難得可以看到比1 mol 分之一還低機率的事件」、「明明可以用搶的，卻還是辦了抽獎」、「1秒1抽持續3百億年，期間出現此現象的期望值是200兆分之一，抽個幾百億年依舊是不可能等級」。