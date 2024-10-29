財政部抽獎「3期名單公布」　這4人中2大獎！網喊巧：重複率好高

▲有4名幸運兒抽中兩次大獎。（圖／翻攝自活動得獎名單）

記者曾筠淇／綜合報導

財政部先前舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，期間自6月6日至9月30日止，只要完成指定條件即可獲得點數兌換獎品，或是參加抽獎。就有網友發文貼出該活動第一期、第二期、終極抽獎的得獎名單，發現有其中4人非常幸運，中了2次大獎，讓他非常羨慕。文章曝光後，也引來不少人質疑，「你是不是知道太多了」、「一直中一直爽」。

財政部6月6日透過臉書粉專張貼「雲端種樹趣 e起集點樹」活動訊息，寫道6月6日至9月30日止，可參與「早鳥來報名」、「老朋友動起來」、「新朋友看過來」、「雲端種樹趣」及「捐發票加碼送」五大活動，只要完成指定條件即可獲得點數兌換獎品，或是參加抽獎，除了10萬元最大獎，獎項還包含iPad Pro、iPhone 15 Pro等。

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當時就有網友拋問，「我已經一次抽獎機會，怎麼樣才能抽？」財政部則透過粉專回應，「抽獎活動共3次，時間訂於113年8月1日、10月1日及10月25日，中獎名單公告於『活動消息』」，且「每人每期限1次中獎機會，若當期未中獎，抽獎機會可保留至下期抽獎活動」。

財政部也列出時間：

◆第1期：113年6月6日至6月30日（名單請點此）

◆第2期：113年7月1日至8月31日（名單請點此）

◆第3期：113年9月1日至9月30日（名單請點此）

針對抽獎，臉書粉專「台北國稅局 稅務小精靈」也有貼出抽獎記者會的影片，並陸續公布3期的中獎名單。

隨著三期名單公布，就有網友在PTT的Lifeismoney板上發文提醒，大家可以查詢公告，看看自己是不是中獎的幸運兒。他也提到，核對比較大的獎項時，他發現有其中幾人都不只一次抽到大獎，讓他很羨慕。從圖片可見，「陳O祥」抽中2次iPhone 15 Pro；「吳O玹」抽中飲水機和吸塵器；「梁O邦」抽中自行車和MacBook Pro；「高O君」抽中2次iPad Pro。

▲財政部回答網友問題。（圖／翻攝自Facebook／財政部）

針對名單，有網友在底下留言表示，「哇，好巧喔，O祥中了兩次iPhone 15 Pro，O君則是2次iPad Pro耶」、「哇有的人就是天生命好欸，不像我們省錢仔」、「先備份網站頁面」、「這我不會參加，我沒這麼強大的運氣」、「大獎的人重複率好高」、「有沒有數學老師能解答機率問題」、「露出來的個資都一樣，兩個是不同人的機率有多少」。

對此，國稅局指出，抽獎、開獎流程都有律師驗證符合遊戲規則，鼓勵民眾多多使用雲端發票。台北國稅局宣導股股長陳小姐表示，抽獎記者會都有律師全程見證，一切合法，「如果很積極參與雲端發票推廣，中獎率自然會高」。

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