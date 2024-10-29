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野豬闖鐵軌撞火車！25歲機械師下車檢查「慘被對向火車撞亡」

▲▼ 豬,野豬,山豬。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲野豬闖入南京高鐵鐵軌，25歲機械師下車檢查遭列車撞死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

中國江蘇省南京市27日晚間發生一起嚴重火車事故，一頭野豬闖進南京南站與紫金山東站之間的高鐵軌道，並與一輛列車相撞，導致火車設備故障停駛。然而，隨車的25歲機械師在下車進行故障檢查時，又不幸遭到鄰線限速通過的列車撞上，傷重身亡。

綜合陸媒報導，這起事故發生在10月27日傍晚，當時一頭野豬闖進了南京南站至紫金山東站間的高鐵聯絡線，與通過的D5515次列車相撞，引發設備故障停駛。車上的機械師事後下車進行檢查，但因現場並未進行管制，結果遭到鄰線限速通過的列車撞死。

▲鐵路南京站發布通報證實。（圖／翻攝自微博）

▲鐵路南京站發布通報證實。（圖／翻攝自微博）

事故導致途經南京南站的部分列車誤點，大批旅客滯留車站。有網友發文表示，「南京南站列車大面積晚點，大批旅客滯留車站。」鐵路南京站隨後發布道歉聲明，指出受影響的部分列車已於18時13分起逐步恢復運行。

南京火車站與京滬高鐵南京南站29日在其官方微博帳號「鐵路南京站」發布情況證實此事，並表示沉痛哀悼，除了向機械師的家屬深切慰問，也承諾正在全力進行善後工作。

事實上，大陸近年來野豬氾濫，野豬的數量在快速增長，棲息地的範圍也在逐步擴展，與人類生產生活區域重合的越來越多，致害省分多達26個。野豬在農村主要是破壞農作物、種植的藥材林果等等，在城鄉接合部主要是威脅到當地群眾的正常生產生活秩序，對人民生命安全和財產的安全構成威脅。許多專家和學者也呼籲，野豬氾濫問題需要引起關注，同時鐵路部門也需要進一步完善防範措施，避免類似的事故再次發生。

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