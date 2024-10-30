不只雲端發票！財政部「另一中獎名單」更狂　彭家軍制霸

▲「稅務突擊隊」抽獎活動。（圖／翻攝自財政部）

記者周亭瑋／綜合報導

雲端發票抽獎爭議延燒，就有網友翻出財政部其他活動，發現「稅務突擊隊」的抽獎活動中，出現大批「彭家軍」，不只名字相似度高，連Email都超像，比例更高達30%。對此，大票鄉民忍不住開嘲諷，「忍術...影分身之術」、「彭家族企業，笑死」。

為了加強國中學生租稅的教育觀念，財政部舉辦「稅務突擊隊」的抽獎活動，而參加對象分成學生組及社會組。就有網友翻出中獎名單，發現社會組中獲得「超商200元禮券」的50人中，姓彭者佔了15人，比例高達30%。

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▲彭家軍佔了30%。（圖／翻攝自PTT）

不僅如此，另一名網友還按照Email分類，發現「彭家軍」愛用victorpeng、Denise、Lync.h、NimsNad等帳號，只不過帳號上會有一些小變化。

對此，鄉民們洗版直呼，「我就姓彭」、「你是名偵探吧」、「同島一姓，這一刻，我們都姓彭」、「典型的覺得別人都白癡，自己最聰明」、「彭割裂家族阿」、「真的當大家白痴」、「彭哥列家族，勢力壯大，不意外」、「彭割裂大勝利啦」、「同文同種」、「彭氏宗親會」。

▼信箱帳號也很相似。（圖／翻攝自PTT）