黃珊珊收沈慶京政治獻金　游淑慧揭疑點：是業務往來還是老朋友？

▲民眾黨立委黃珊珊 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

北檢持續偵辦京華城案，近日傳出民眾黨立委黃珊珊曾密會威京集團主席沈慶京、更收受中工機械政治獻金，黃珊珊則澄清，政治獻金都如實申報，不需要去故意隱射，更強調中工也曾捐款給14位藍綠政治人物與國民黨。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（30日）表示，黃珊珊打泥巴戰，開地圖炮點名國民黨其他民代，但沈支持同黨民代政治獻金，而且申報了，然後呢？那請問對黃珊珊的支持又為了什麼？是老朋友？業務往來？還是純欣賞呢？

游淑慧表示，有具名申報的政治獻金基本上，問題不大，但用人頭化整為零的呢？先給利多後拿捐款呢？黃珊珊打泥巴戰，開地圖炮點名國民黨其他民代，這些監察院網站就直接能搜尋到的資料。

游淑慧指出，「中工機械」在2018年捐獻政治獻金給國民黨籍其他議員，這不足為奇，眾所周知，沈慶京本來就出身國民黨黃復興系統，沈支持同黨的民代政治獻金，而且又申報了，然後呢？

游淑慧質疑，那請問沈慶京對黃珊珊的支持又為了什麼？是老朋友？業務往來？還是純欣賞呢？即便如此，對企業而言，20萬是小額又有申報，坦白說也沒有什麼問題，只是黃珊珊別再否認和沈主席是老朋友。

▼民眾黨立委黃珊珊被質疑收中工政治獻金，黃反擊這14人與國民黨也曾收過。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

游淑慧認為，黃珊珊真正要解釋的是，2022年威京有沒有透過員工當人頭，另外捐政治獻金給黃珊珊？如果有，為何要用人頭？這點律師黃珊珊避而不談。

游淑慧說，有位偉大的政治人物9年前就曾經說過一段生動寫實的話，來描述「他眼中」政商關係的遊戲規則。那位人物是這樣說「有選舉經驗，就了解台灣選舉的眉角，現在台灣的政商關係，已經不是『我一票投給你，你給我五百塊』那麼low end（意指低手段），現在政商關係『非常高雅』，都是『用刀叉在吃人肉』，髒錢也不是進到個人帳戶，而是我給你一個方便，選舉時看你會如何回饋」。

游淑慧再說，當時主持人問這位政治人物，這是否也是政治獻金沒有進去帳戶的原因？那位偉大政治人物僅笑說「對！選過就知道眉角在哪，都是在旁邊弄，而不是錢進帳戶」。

最後，游淑慧強調，這句「我給你一個方便，選舉時看你會如何回饋」，2021年市府剛給了40%的高容獎，2022年拿到容獎的集團，分別用兩家不同公司「各」捐款100萬（非京華城案）。這看來是不是也完美驗證那位政治偉人口中的政商遊戲規則？

★未經判決確定，應視為無罪

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）