白營點名她未參加同志大遊行　范雲曝照片：是被什麼遮蔽了雙眼？

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨新北市議員陳世軒指控民進黨立委范雲未參加同志大遊行，對此，范雲貼出照片反擊，「不曉得黨草是被什麼遮蔽了雙眼？」

▲范雲貼照證明自己有參加同志大遊行。（圖／翻攝范雲Threads，下同）

網紅「四叉貓」劉宇日前砲轟，民眾黨是在「蹭」同志遊行，都在起點拍照打卡，卻沒有走到終點過。民眾黨副祕書長許甫和陳世軒則反轟綠營，除了嘴巴講支持，卻未拿出具體作為，並點名當天遊行沒看到范雲。

范雲指出，民眾黨「黨草」趁機造謠「你看那天除了蕭美琴，你有看到范雲嗎？」但事實是，她就站在副總統蕭美琴旁邊，不曉得「黨草」是被什麼遮蔽了雙眼？事實都看不見？

還原昨日的節目，陳世軒說，民進黨低估了同志族群的智商，「到底誰真的在幫忙？誰只是藉活動做政治操作？」民眾黨現在就是拿出要為這族群好朋友做什麼事情，比如人工生殖法，這是具體可以改善他們需求的法案，「那天除了蕭美琴之外，你有看到范雲嗎？當初metoo有出來講話嗎？這才是大家要檢視的，針對這些議題拿出什麼作為？」

隨後主持人許甫補充，范雲、蘇巧慧、洪申翰等人有去，並強調黨內有提出相關法案，還笑說未來開放第一天民眾黨就會去報名，「性別平權的路很長，陪著走完這段路比走完遊行重要」。

第22屆「2024台灣同志遊行」26日登場。今年遊行共有6大車隊，分為南、北路線進行，下午2時從北市政府廣場出發，儘管一度飄起小雨，但不影響來自國內外民眾參與熱情，共近194個團體報名參加，民進黨本次也未缺席，包含蕭美琴、行政院副院長鄭麗君與民進黨秘書長林右昌等人都到場。