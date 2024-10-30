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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲「貼身帳房」失聯時間曝　前老闆揭1怪事

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭羈押，柯的貼身帳房橘子許芷瑜已被發布通緝、撤銷護照。媒體人黃揚明表示，民眾黨台北市議員陳宥丞是橘子的前老闆，兩人私交不錯，陳說早在9月初柯案抗告成功、準備再押時，橘子就已經失聯了，「以這個案子來講，了不起就是回來說明，妳不回來，反而會讓大家覺得真的有鬼，這確實是一個很奇怪的現象。」

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲圖為北檢日前提訊柯文哲的畫面。（資料照／記者李毓康攝）

黃揚明29日在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，28日民眾黨台北市議員陳宥丞來上他的廣播節目，陳宥丞和橘子私交還不錯，「在柯文哲還沒有被羈押，那時候抗告成功，正準備要再押的時候，他說他那時候有試圖要聯絡橘子，關心一下，畢竟是前老闆，但已經聯絡不上了，那時候應該是9月初，那個時間點他LINE橘子就已經不讀不回了，橘子就失聯了，所以不是檢調把她列為關係人才失聯。」

黃揚明表示，橘子到底扮演什麼角色仍不清楚，但他覺得，如果橘子沒有涉案、沒有問題的話，為什麼不乾脆回來說清楚，而是滯留在日本，這樣反而很奇怪，「以這個案子來講，了不起就是回來說明，妳不回來，反而會讓大家覺得真的有鬼，這確實是一個很奇怪的現象。」

至於外界質疑京華城弊案檢察官疑似洩露案情、違反偵查不公開一事，檢察總長邢泰釗坦言，偵查不公開的作業辦法有嚴格規定，偵查內容都要非常嚴格，但實務上的運作並不是這麼周延。

黃揚明說，媒體報導稱檢方已經破解雲端行事曆，連裡面有「亞虎來接」都知道，這些偵查祕密只有檢方會接觸到，「難道橘子會自己跑去講我的雲端被爆料了？怎麼可能」、「邢泰釗說要交高檢署偵辦的話，那這個是不是違反偵查不公開？報導說檢方已經破解了，誰會知道檢方破解，這不就是偵查的祕密嗎」。

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