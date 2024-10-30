台灣觀光100亮點　大白熊、管樂小雞成嘉義市觀光大使

▲▼ 觀光署推台灣觀光亮點100處， 大白熊管樂小雞代表行銷嘉市 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署攜手全臺各縣市政府推出「台灣觀光100亮點」，今(29)日在松山文創園區辦理活動啟動記者會，展現全臺100處觀光景點的多元特色及主題活動。嘉義市政府觀光新聞處副處長范書銘代表市府參加，與初次登台亮相的嘉義市觀光大使大白熊、代表「管樂之都」的管樂小雞共推觀光景點及年度活動。

市府觀光新聞處副處長范書銘表示，很高興檜意森活村暨嘉義製材所、實驗木場、嘉義市立美術館及蘭潭，獲選台灣觀光100亮點景點，嘉義市有「木都」美名，過去繁盛的阿里山林業文化在嘉義市留下許多珍貴資產，包括2024年上半年嘉義地區旅遊人次第二名的檜意森活村，還有透過新舊融合，由菸酒公賣局嘉義分局華麗轉身成為嘉義市立美術館；從市區不到10分鐘的車程，就能體驗到自然山光水色的蘭潭。除了獲選台灣觀光100亮點的必訪景點外，「嘉義市國際管樂節」、「光織影舞」、「城隍夜巡夯枷解厄」及「國際藝術紀錄影展」等4項精采活動，入選「2024-2025年臺灣觀光雙年曆」，尤其是12月將迎來第32屆，國際級活動的「嘉義市國際管樂節」，是遊客不容錯過的管樂盛事。

嘉義市觀光大使大白熊今日初次登台，可愛模樣引起現場大小朋友驚呼，與管樂小雞共同走秀，吸引全場目光。本次走秀有重量級的大白熊、管樂小雞助陣，觀光新聞處副處長范書銘也帶領同仁戴手拿城市IP「光織影舞」看板，邀請大家明年活動期間來到北香湖，欣賞燈光與夜晚湖水交織的美景。此外，象徵消災解厄的「夯枷」儀式也躍上秀台，吸引更多人了解每年嘉義市的宗教文化盛事「城隍夜巡夯枷解厄」。

交通部觀光署林信任副署長指出，從過去單點式活動的推廣，到本次推出「台灣觀光100亮點」，觀光署與各縣市規劃一連串系列活動，包括各縣市輪流擔任主打星的「環島月月Party」及「亮點集時樂」電子集章活動等，串聯台灣觀光100處亮點的多元特色、主題活動與旅遊好康推薦給國內外旅客，不論人數、年齡、喜好，都可以透過不同旅行步調、交通工具，來搭配出最適合自己的100亮點風格旅程。

嘉義市政府觀光新聞處表示，交通部觀光署攜手各縣市政府辦理「環島月月 Party」，12月份將由嘉義市擔任主打星縣市，並推出「亮點集時樂」電子集章抽獎活動及結合食宿遊購行的優惠活動，詳細活動內容將在嘉市好旅行臉書粉絲專頁及嘉義市觀光旅遊網公告。另外，10月29日至11月24日在台北松山文創園區也有「台灣百Way亮點微策展」，現場展示英倫風電動公車、木製市立美術館模型、嘉義城隍廟什家將臉譜包及嘉義市觀光大使大白熊小物等，邀請遊客前來感受深具文化底蘊及城市魅力的嘉義市，客製自己的獨「嘉」行程，還有機會獲得大白熊拖鞋等好禮。