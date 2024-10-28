台東自由行補助2.0開跑「首周住房率飆7成」　觀光署再加碼5千萬

▲台東自由行補助2.0搭配台東觀光活動，帶動住宿率成長。（圖／資料照）

記者李姿慧／台北報導

觀光署10月15日推出台東自由行補助2.0方案，每人每月享一次住宿優惠，每房每晚最多可補助1000元，上路首周台東旅館住房率即較9月成長逾7成，觀光署再加碼挹注補助經費5000萬元，活動至113年11月30日或經費用罄為止。

為鼓勵自由行旅客重遊台東，觀光署啟動台東2.0方案，自10月15日至11月30日或經費用罄為止，國人前往台東旅遊，不分平假日、每月皆能享有一次優惠，每房每晚最多折抵1000元，盼帶動在地觀光產業活絡及提升旅宿業住房率。

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觀光署表示，啟動台東2.0方案後，加上台東縣接連辦理台東藝穗節、台東光祭、國際衝浪公開賽、「出發吧來台東演唱會」等觀光活動的效益，帶動國人踴躍使用自由行補助優惠。

觀光署指出，經調查，方案啟動首周，台東旅館住房率突破50%，較9月平均住房率成長逾7成，補助款使用率亦已突破85%。觀光署再加碼5000萬元預算，希望縣府亦持續辦理相關觀光活動，共同鼓勵及吸引國人前往旅遊及住宿，促進在地觀光。

根據規定，國人於活動期間入住有參加該活動之台東合法旅宿，即可享有相關住宿優惠，除直接向旅宿業者訂房外，也可透過觀光署核定之旅行社所營國內訂房平台訂房，譬如易遊網、奧丁丁、東南、一起、可樂、康迅、雄獅、易飛網、亞揪遊等。