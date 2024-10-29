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快訊／桃園恐怖男「當街擄女童侵犯」！法院裁定羈押不禁見

記者沈繼昌、閔文昱／桃園報導

桃園市龜山區27日上午發生一起國小女童遭男子當街侵犯的恐怖事件，一名林姓男子在光天化日下強擄一名國小女童，試圖當街侵犯，嚇得女童不斷尖叫求救，才被一名見義勇為的計程車司機救下。對此，林男28日落網後，被檢方聲押禁見，法院稍早裁定羈押，但不禁止接見通信。

監視器畫面拍下，當下男子在騎樓內跨過機車、一把抱住女童，還伸手朝女童身體亂摸；而女童則是不斷奮力掙扎，企圖擺脫男子，但仍遭到強抱、禁錮，過程中女童還伸手朝馬路、聲嘶力竭大喊「救我」，時間長達27秒，但路過民眾卻無人伸出援手，直到有運將聽到呼救聲前往查看，女童才獲救。

▲▼桃園女童遭陌生男侵犯！逃跑尖叫「救我」無人幫　27秒心碎畫面曝。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

▲桃園女童遭陌生男侵犯，警方28日將人逮捕歸案。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

據了解，該名涉案的男子剛滿18歲，有身心疾病，警方收到檢方拘票後，已由龜山派出所派員前往緝捕，並在28日逮到人移送桃園地檢署複訊。經訊問後，檢方認定林男涉嫌對未滿14歲的女童實施強制性交未遂、加重強制猥褻等罪向法院聲請對林男進行羈押禁見。

桃園地院接押庭法官訊問後，認為林男罪嫌重大，雖不能認定有串證之虞，但有事實足認有反覆實施之虞，而有羈押原因。另外法官審酌林男犯罪情節所生損害之嚴重程度，認為有羈押必要，裁定羈押，但不禁止接見通信。

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