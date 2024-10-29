氣象署多增2100預報！颱風假宣布時間延後？　高市府回應了

▲氣象署增晚上9點預報，針對颱風假是否延後宣布？高市府表示，將視資訊狀況，彈性調整。（資料照／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

康芮颱風來勢洶洶，氣象署這次將增加晚上9點一報，提供風雨預測給地方政府決定是否停班課。外界關心縣市政府未來宣布颱風假時間點是否延後？對此，高雄市政府回應，氣象預報的準確度越高，對研判是否應該停班停課會越有幫助，也能越快做出決定，將視資訊狀況，彈性調整。

有鑒於上次山陀兒颱風讓放假標準備受質疑，氣象署針對這次康芮颱風預報，將增加晚上9點一報，提供給地方政府決策隔天颱風假與否。

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▲氣象署增晚上9點預報，針對颱風假是否延後宣布？高市府表示，將視資訊狀況，彈性調整。（圖／記者賴文萱翻攝）

會不會因此更動公布停班課的時間？高市府表示，考量颱風假的標準不變，除了風雨預測有沒有達到停班停課標準，還包括市民上班上課是否會有安全顧慮，當然氣象預報的準確度越高，對研判是否應該停班停課會越有幫助，也能越快做出決定，將視資訊狀況，彈性調整。

針對颱風假議題，氣象署長程家平今天表示，過往晚間7點提供的資料因應前置作業，用的是傍晚5點的預測資料，若晚間9點提供可以用晚間8點預測資料，有更新的訊息，若颱風變化很大，晚間9點那一報會有新的訊息，若變化不大資料就跟7點差不多。

配合今年沿海鄉鎮風力預報試辦，氣象署將於這次康芮颱風來試試看，晚間7點召集縣市首長停班停課討論會後，9點再提供一次訊息給大家，讓大家有比較完整資料準備停班停課決策。