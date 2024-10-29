擔憂遭暗殺！北韓金正恩「維安升級」加強造神　女兒金主愛地位升

▲金正恩曾經帶著女兒金主愛出席建國75周年民防武力閱兵。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓最高情報機構「國家情報院」在國會彙報關於北韓（朝鮮）的近況，包括北韓最高領導人金正恩雖然今年頻繁出席公開活動，但卻提高維安層級，似乎深怕隨時遭到暗殺，而金正恩的二女兒金主愛在國內不斷提高地位，甚至能夠在俄國大使前談笑風生，至於北韓可能將在美國大選前後試射洲際飛彈。

根據《韓聯社》，南韓國家情報院今（29）日接受國會情報委員會的國政監察時，向國會彙報其偵測到關於北韓的情報內容，這些內容由國會議員李成權（國民力量）、國會議員朴善源（共同民主黨）等情報委朝野幹事代為向媒體轉達，其中包括金正恩父女倆的近況、北韓軍的動向、何時發射偵察衛星或飛彈等。

▲金正恩搭乘黑色大型休旅車前往勘災，其座車使用干擾通訊設備，防止暗殺危機。（圖／達志影像／美聯社）

南韓國情院表示，「今年金正恩出席公開活動的次數達到110次，比起去年還要增加60%以上，不過似乎是意識到遭到暗殺的危險性，平壤當局加強對於金正恩的維安層級，包括使用干擾通訊的座車、引進探測無人機的裝備等。同時，北韓從這個月起，便不再使用『主體』年號作為紀年。」

南韓國情院補充，「北韓方面加強了獨自尊崇金正恩一人的偶像化工作，包括針對那些即將派遣至海外的勞工，平壤當局加強了在金正恩革命歷史的教育宣傳，取代了過往金日成、金正日時代留下的文獻。」

至於外界傳聞金正恩的「寶貝二女兒」金主愛，可能持續接受接班教育訓練。對此，南韓國情院坦言，金主愛最近在北韓國內的地位的確有所提升，「北韓不斷調整金主愛公開亮相的頻率，甚至開始出席黨內活動，活動範圍相當廣，從金主愛接受姑姑金與正的引導、接受外務相崔善姬的輔佐，顯見地位有所提升。」

▼金正恩帶著女兒金主愛參加平壤前衛街道竣工剪綵。（圖／翻攝自朝中社）

▲穿白襯衫的金與正，向穿黑西裝的金主愛彎腰鞠躬示意。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

南韓國情院指出，「北韓不斷公開金主愛與俄國大使談笑風生的場景，以及公開金正恩、金主愛父女倆的合照，而金主愛甚至有專員隨扈。」

南韓國情院再度坦承，確實一再有情報顯示北韓向俄羅斯派遣部隊，「俄軍目前正在教導北韓軍100個基本軍事用語，但聽說北韓軍認為俄語很難學，因此推測雙方溝通可能出現困境。10月23至24日往返平壤與莫斯科的俄國政府包機，研判有和北韓派兵赴俄的俄國核心關鍵人物搭乘。」

另外，南韓國情院也透露，北韓已經做好再度發射軍事偵察衛星的準備，同時有跡象顯示，未來還可能會試射極超音速遠程彈道飛彈（IRBM）、大型洲際飛彈（ICBM），並且可能選擇在美國總統大選結束後進行第7次核試驗。