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北韓外務相崔善姬隔1個月「再度訪俄」　估協商金正恩訪俄行程

▲▼北韓外務相崔善姬時隔一個月再度訪俄。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓外務相崔善姬時隔一個月再度訪俄。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年10月向俄羅斯派遣超過1萬人以上的精銳部隊，預計將投入俄烏戰爭，部分人員甚至已經抵達庫斯克州。在此之際，北韓外務相崔善姬時隔1個月再度出訪俄國，預計將和俄方談論北韓最高領導人金正恩訪俄時程、北韓派兵赴俄相關對應等。

根據北韓官媒《朝中社》，崔善姬已經於昨（28）日從平壤國際機場搭機離開，準備飛往俄國，線包括北韓外務省副相金正圭（音譯）、俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅等高官都在平壤機場恭送離開，北韓駐俄大使館透過社群平台公開消息，而俄羅斯駐北韓大使館則稱此次崔善姬訪俄式建構於「戰略性對話」的框架。

據悉，先前崔善姬才於9月16日前往俄羅斯聖彼得堡出席國際性的活動，沒想到才隔一個多月，又要再度訪問俄羅斯。南韓《韓聯社》指出，儘管此次北韓官媒並未公開崔善姬為何訪俄、討論的議題等，但此次會議有可能將和俄方協商金正恩的訪俄時程、北韓派兵赴俄相關對外應對方案等。

根據南韓《韓聯社》，南韓統一研究院副院長玄承洙表示，「我方推測，俄朝雙方可能針對美國總統大選以後的應對方案進行討論，並且協商金正恩的訪俄時程。不久前俄羅斯也曾公開過金正恩的訪俄計畫，因此推估最快可能明年初成行。」

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