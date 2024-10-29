　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本擬11／11召「特別國會」選出下任首相　石破茂能否連任成焦點

▲▼日本首相石破茂。（圖／路透）

▲日本擬於11月11日舉行特別國會，首相石破茂是否能連任成矚目焦點。（圖／路透）

文／中央社

日本政府與執政黨正協調11月11日召集「特別國會」，同日將舉行選出下任首相的「首相指名選舉」。由於執政聯盟在這次大選未取得過半席次，首相石破茂能否成功連任備受關注。

「特別國會」指的是眾議院解散進行選舉後所召開的會議。日本憲法規定，從眾議院被解散後所進行的選舉日起，30天內必須召集特別國會。在眾議院大選獲得過半席次的政黨領袖，可在選後召集「特別國會」所舉行的首相指名選舉中，被選為新任首相。

不過，因為沒有任何一個政黨在這次眾議院大選單獨取得過半數席次，重演「各黨不過半」的政局，增添首相指名選舉結果變數，已表達有意續任首相的石破茂能否成功連任備受關注。

日本TBS電視台報導，日本政府與執政黨就11月11日召集「特別國會」已展開最後協調，自民黨為了讓石破茂能獲指名為首相，也正加緊與在野黨方面的協調作業。

讀賣新聞報導，石破茂如果再度獲國會指名為首相，屆時將讓第2次石破內閣上路。

有關「特別國會」日程，日本政府與執政黨目前計畫召開4天，從11月11日到14日止。石破茂規劃「特別國會」休會後前往巴西參加20國集團（G20）峰會等國際會議，預料將在返日後召集臨時國會，提出2024年度中央政府補正預算案。

自民黨與公明黨在這次眾議院大選大敗，成為在眾議院席次未過半數的少數執政黨。由於被迫面對嚴峻的國會運作，石破茂有意呼籲在野的國民民主黨代表玉木雄一郎，進行在每項政策合作的「部分聯合」。

對此，玉木雄一郎今天在記者會上說，「我沒聽到自民黨方面的回應，無法評論」，但強調「跟職務及政權框架無關，需要的是增加實際收入的經濟政策」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／康芮颱風17：30發海警！　明上午陸警
快訊／高爾宣當爸了！　超萌女兒出生
18歲男強擄侵犯女童！鄰居曝他「見到熟人就笑」：是陽光男孩
快訊／內湖當街砍人！　22歲男投案了
獨／偷錄心靈課程「鬼打牆亂吼」！　苦主爆全班學狗爬：完全邪教
五月天演唱會全延期！旅客大量退房　花蓮業者：今年還能更慘嗎
快訊／內湖砍人！30歲男遭攻擊　躲手搖飲店求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

7歲罕病童被噎到！鄰居「輕拍後背」帥氣救回一命　驚險畫面曝

蛋糕吃一半挖出「整隻壁虎」噁照曝！　泰網友揪1點：超可疑

首例！韓國人「違反間諜法」洩密遭中國逮捕拘留　中方回應了

少年觀護所爆性虐！員工和囚犯「躲廁所愛愛」　有人還懷孕生子

賀錦麗副手35年前地下戀情！愛上中共高官千金　她分手差點自殺

彭博：台灣將向美採購千架攻擊無人機　已簽正式協議

普丁、川普隨扈都在用！健身App洩行蹤　全球領袖維安恐現漏洞

擔憂遭暗殺！北韓金正恩「維安升級」加強造神　女兒金主愛地位升

日本擬11／11召「特別國會」選出下任首相　石破茂能否連任成焦點

移民為何成美國大選「魔王級議題」？　吃貓狗論背後是邊境危機

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

林俊傑要借她「瑕疵麥克風XD」　魏如萱自曝是I人：我就是I～

7歲罕病童被噎到！鄰居「輕拍後背」帥氣救回一命　驚險畫面曝

蛋糕吃一半挖出「整隻壁虎」噁照曝！　泰網友揪1點：超可疑

首例！韓國人「違反間諜法」洩密遭中國逮捕拘留　中方回應了

少年觀護所爆性虐！員工和囚犯「躲廁所愛愛」　有人還懷孕生子

賀錦麗副手35年前地下戀情！愛上中共高官千金　她分手差點自殺

彭博：台灣將向美採購千架攻擊無人機　已簽正式協議

普丁、川普隨扈都在用！健身App洩行蹤　全球領袖維安恐現漏洞

擔憂遭暗殺！北韓金正恩「維安升級」加強造神　女兒金主愛地位升

日本擬11／11召「特別國會」選出下任首相　石破茂能否連任成焦點

移民為何成美國大選「魔王級議題」？　吃貓狗論背後是邊境危機

KAKAO WEBTOON台灣關站時間曝光　退款申請「僅開1個月」

快訊／康芮逼近「氣象署17：30發海警」　明上午陸警

大法官最新聲量曝光！　TPOC揭「中立」佔7成：好感度並不算好

7歲罕病童被噎到！鄰居「輕拍後背」帥氣救回一命　驚險畫面曝

八通關越嶺道東段登山入口意象落成　外型如穩重大山

康芮颱風「路徑南修」估達中颱上限　陳其邁示警：高雄風雨更強

草莓可頌出爐就秒殺！台東最夯甜點店　千層可頌蛋塔香濃又酥脆

再被點名參選台北市長　吳思瑤：無暇、沒有心思

台鐵9個月狂賣692萬個便當「淨利1.26億」　開發30款特色便當助攻

高爾宣當爸了！　超萌女兒出生…揭愛妻芮德剛生完驚人1舉動

台中火警上百雙美腿清涼逃命　路人見「奇景」直呼：真香

國際熱門新聞

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮將成穿心颱！日氣象廳路徑再南修

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機迫降台北

同事「鼻孔塞鞭炮」點火！日營造廠殘虐霸凌

交往8年才知道　妹子驚覺「男友大她25歲」崩潰：比我媽還老

川普副手范斯：台灣重要性遠勝烏克蘭

爆威廉王子、凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：大眾會很吃驚

摩鐵活春宮大放送　男女激戰窗戶全看光

燒成火海！叫醒後睡回去　5歲童燒成焦屍

超級財報周登場！美股勁揚273點　台積電ADR重挫逾4％

貝佐斯阻華郵挺賀錦麗　數以千計讀者退訂

全日空正妹俊男空服員辦感謝祭　網友批噁心

29歲男遭流浪漢殺害！同事見找人驚見遺體

更多熱門

相關新聞

擔憂遭暗殺！北韓金正恩「維安升級」

擔憂遭暗殺！北韓金正恩「維安升級」

南韓最高情報機構「國家情報院」在國會彙報關於北韓（朝鮮）的近況，包括北韓最高領導人金正恩雖然今年頻繁出席公開活動，但卻提高維安層級，似乎深怕隨時遭到暗殺，而金正恩的二女兒金主愛在國內不斷提高地位，甚至能夠在俄國大使前談笑風生，至於北韓可能將在美國大選前後試射洲際飛彈。

北韓外務相崔善姬1個月後「再度訪俄」

北韓外務相崔善姬1個月後「再度訪俄」

北韓軍加速趕往俄烏邊境　南韓：他們急了

北韓軍加速趕往俄烏邊境　南韓：他們急了

即／美軍戰鬥機「日本機場起火」畫面曝！

即／美軍戰鬥機「日本機場起火」畫面曝！

同事「鼻孔塞鞭炮」點火！日營造廠殘虐霸凌

同事「鼻孔塞鞭炮」點火！日營造廠殘虐霸凌

關鍵字：

日本日韓要聞特別國會首相石破茂

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面