扛不住了！鹿港知名麵線糊「王罔」、「蚯蚓龍山」11／1起漲5元

唐詠絮／彰化報導

到鹿港一定要吃的在地美食，就是來碗「麵線糊」，純手工紅麵線，配上大塊的赤肉、蛋塊及小蝦米等等，濃稠中帶點濃濃的肉香韻味，擄獲饕客的心，多年來30元一碗價，如今原物料高漲，百年名店「王罔麵線糊」、「蚯蚓龍山麵線糊」、「阿璋手工麵線糊」扛不住了，同步宣布自11月1日起漲價5元，顧客普遍無感，「只要不關店歇業，漲5元還好啦」。

▲彰化鹿港麵線糊名店宣布自11月1日起調漲5元。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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鹿港小鎮的麵線糊遠近馳名，開店的大約有20家，全是銅板價，小碗價格從30元到40元都有，「王罔麵線糊」從1930年開店至今家傳3代，在鹿港遠近馳名，經常有電視台、藝人、網紅，更是遊客必到名店，6月14日深夜發生火警後，拚7天整修復業，顧客再度絡繹不絕。

業者說，一碗30元已經很多年都沒漲了，原物料成本瓦斯、電費及人事費都漲了，才決定貼出漲價公告，小碗從30元漲到35元。到店內消費顧客說，「王罔麵線糊」從小吃到大，早餐吃一碗，整天便有滿滿的活力，更何況別家麵線糊早就賣1碗40元，只要不歇業關店，「一碗漲5元，也應該啦」。

▲名店「阿璋手工麵線糊」宣布自11月1日起調漲5元。

另外在28年前進駐鹿港第一市場美食戰區「蚯蚓龍山麵線糊」，大片的肉塊麵線糊滿滿一碗，一開店便大受歡迎，也貼出公告將於11月1日不論大小碗都調漲5元；「阿璋手工麵線糊」繼2家名店調漲後，也宣布因原物料持續上揚，跟著宣布調漲。