囂張休旅車違停霸路！提醒遭嗆「是在O掰」　他怒：車裡還有啤酒

▲休旅車駕駛打了雙黃燈後大剌剌停在車道上。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化一名網友日前在社群平台分享影片，表示日前駕車行經鹿港鎮鹿工南一路時，發現前方一輛休旅車竟打雙黃燈直接大剌剌停在路中間，上前提醒後對方還回嗆「三小？」「你現在是在跟我Ｏ掰喔？」目擊網友還指出，對方車內中央扶手置杯架擺了阿比、啤酒，懷疑該名駕駛酒駕。對此，彰化警方表示，目前未接獲報案，將主動聯繫當事人詢問是否提出任何告訴。

行車紀錄器畫面拍下，當時該輛休旅車打了雙黃燈，就逕自停在路中央一動不動，後車等了許久後摸摸鼻子自行往左切離去，目擊的原PO見狀後直呼太扯，按了喇叭示意後對方仍是不為所動，因此上前搖下車窗提醒「這裡是路中間耶，會不會太扯？」「已經擋2個紅綠燈了」；沒想到對方竟開始耍流氓，直接嗆「三小？」原PO聞言後火氣也上來，不甘示弱回嗆「不然要叫警察來嗎？我就問要不要叫？」對方竟還直接飆髒話嗆「你現在是在跟我O掰喔？」原PO指出，開過去的時候還發現該車車內中央扶手置杯架擺了阿比、啤酒等，懷疑對方可能是酒駕。

對此，彰化警方表示，迄今未接獲民眾報案行車糾紛、檢舉車輛違停或疑似酒駕案件，經查該段影片被當事人PO上社群平台，引發討論，警方將主動聯繫當事人詢問是否提出任何告訴，調查後如有違法情事將依法辦理。。

警方也指出，從影片來看，該車違反道交條例臨時停車不緊靠道路右側，警方除加強宣導彰濱工業區內民眾行車應遵守交通規則，如發現交通違規切勿與民眾起爭執，可撥打110請警方到場取締及切勿酒駕外，將不定期編排交通稽查勤務至該處附近路段取締違停及酒駕情事。

▼原PO上前提醒，還遭對方嗆聲「三小」、「是在跟我O掰？」（圖／記者唐詠絮翻攝）