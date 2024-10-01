鹿港違停嚴重！公車司機開廣播「不離開就叫警察」　4萬網友力挺

▲彰化鹿港鎮中山路車輛併排違停嚴重。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮被視為旅遊、美食一級戰區，今年1月-6月老街累計962萬3406人次造訪，成為全台最高人氣，日前就有一輛客運司機，行經鹿港鎮中山路時，因為路邊違停、併排停車，無法會車，急中生智開廣播要求移車，否則要叫警察，影片PO上網，已超過4萬人瀏覽，留言一面倒、力挺「幫司機」，直喊司機超讚。

網路社群threads，有網友上傳一段客運9月29日星期日行經鹿港鎮中山路美食戰區時，從影片中可以看到該名網友坐在車上，司機疑似看到前方路邊有併排違停車輛，已經明顯擋住前方通行，無法動彈，突然打開廣播，高分貝喊「前方自小客車，我現在再講一次，你再不離開，我就叫警察了」，還將車號唸了出來。

網友留言說，「之前就遇過有公車繞過去因為跨越雙黃線遭後車檢舉開單告發」、「我也搭過司機先生開擴音唸車號顏色廠牌」、甚至也有網友說「有車子停在公車停靠站的，然後司機直接報他的車牌號碼，說再不移車就要檢舉了」等等，刷一整排力讚司機的做法。

鹿港警方則表示，鹿港中山路沿線有眾多美食小吃店家，假日都有大批遊客慕名而來，會導致周遭違規停車嚴重，警方將加強中山路沿線違規停車的取締。

該客運業者表示，假日時鹿港中山路壅塞，客運司機在情急之下使用車外廣播對外車輛廣播驅趕，這種行為雖然不犯法，但公司方面並不鼓勵，車內外廣播，一般是針對旅客上下車服務來使用。