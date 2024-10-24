鹿港「蒸丸姨」要退休了！阿南師店面頂讓　親曝全因觀音菩薩結緣

記者游瓊華、唐詠絮、劉人豪／彰化報導

因接受媒體採訪說出「蒸丸，蒸的丸子」，成為網路迷因爆紅，而被網友取名「蒸丸姨」的彰化縣鹿港廟口商圈創會長、阿南師民俗小吃業者陳慧玲，決定把店面頂讓退休了，要好好過後半生的日子，希望接手的人可以把招牌延續下去，也說當初會接阿南師，也是因為觀音菩薩結緣。

▲蒸丸姨表示要退休了。（圖／民眾提供，下同）

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陳慧玲指出，阿南師想要結束，是因為已經做了18年，在這個苦窯已經18年，其實餐飲業裡面需要努力、用心，還有堅持，做這麼久了已經60歲了，想要好好過後半生的日子，因為歲月真的很短。

陳慧玲表示，以後如果說有人要接阿南師，希望可以把名字留下來，畢竟阿南師在鹿港是很有名的，精神要常在，一開始在臉書說要店面頂讓的時候其實很不捨，畢竟已經努力這麼多年，然後用了很多的心，用了很多的堅持，所以要求就比較高，現在年輕人覺得熱的要死，冬天風吹冷的要命，很多人不願意，寧願在室內做，比如說在超商啊，或者比較大型的店，比較沒有那麼熱。

陳慧玲說，當初接阿南師是一個很特別的緣分，剛來鹿港的時候是做路邊攤，那時候在對面賣蝦，有一天睡醒了，「觀音菩薩跟我說，很明確穿白衣白袍，很明確的一個臉，很慈祥的告訴我說，你要拜訪阿南師的老闆，然後人就不見了」，起床後就跑去阿南師問了。

陳慧玲提到，那時阿南師老闆還以為她精神有異常，一看就把她送到門口，只好鼻子摸摸就回家了，後來經過了三個月左右的時候，老闆就跟她講這間店跟她好像很有緣，就給她做了，剛開始的時候天天學，每天做筆記就開始做了。

陳慧玲指出，剛開始做鹿港廟口商圈的時候，其實很多人不支持，但是有老店鼎力支持，願意把商圈弄起來，弄起來以後做活動把商圈弄好，後來就找鎮長幫忙，後來一炮而紅，規模就逐年做起來，把鹿港小吃帶動起來也是帶動地方觀光，能夠在媒體上有較高的能見度。