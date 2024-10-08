差點閃尿！彰化詭異短褲男突趴蹲　駕駛疑遇「碰瓷」急閃

記者唐詠絮／彰化報導

日前，有民眾晚間開車在番婆街、漆黑的鄉間小路只有幾盞路燈，突然車子靠近時，有一名穿短褲男子迎面而來，原本正常走在路上，一發現車子靠近便立馬蹲下趴地，讓民眾嚇到感覺遇到「碰瓷」，經警方主動連繫村長及附近居民，都認不出這人哪裡來的，已經調閱監視器調查釐清。

▲駕駛行經福興鄉道遇到疑似碰瓷事件。（圖／翻攝自臉書~~我愛鹿港小鎮~~2）

10月3日正值山陀兒而颱風來襲，彰化放颱風假，有民眾在臉書「~~我愛鹿港小鎮~~2」po出一段疑似碰瓷影片，從畫面中可以看到當時該車行駛在鄉道上，來往可見到有車子出入，突然從前方迎面而來一名身穿深色短袖上衣短褲男子、見到來車立即採取雙手、雙腳趴蹲方式，使得該駕駛驚覺有可能遇到碰瓷，還好當時沒停車，且有行車紀錄器，提醒網友行車時務必注意。

▲短褲男突然在車前蹲下。（圖／翻攝自臉書~~我愛鹿港小鎮~~2）

網友看完影片後議論不已，並對該名男子的舉動捏把冷汗，「這萬一後方有機車還是汽車沒看到，就將他直接壓過去」，「開車都要注意、都要離人遠一點」，不過也有居民說「這就要來騙錢的」「也有人覺得男子可能不小心跌倒了」。

福興派出所長詹又霖對此表示，如果行車時有遇到疑似假車禍要求賠償碰瓷行為，應該立即撥打110報案，並保存自身相關行車紀錄器影片，加強證據能力，讓警方處理，切勿私下與對方接觸、避免遭對方趁機敲詐勒索、一旦查出對方有確實碰瓷敲詐勒索情事發生，將會以涉詐欺罪嫌送辦。