烏軍戰場遭遇北韓部隊　美：沒有新的武器使用限制

▲烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）



記者張靖榕／綜合報導

情報指北韓派兵援俄入侵烏克蘭，美國國防部28日表示，若北韓軍隊介入，美國將不會對烏克蘭使用美國武器的範圍施加新的限制。同時，北約表示，北韓軍隊已部署至俄羅斯的庫爾斯克地區，引發西方對烏克蘭戰事可能擴大的憂慮。

路透報導，此次北韓的軍隊部署或許透露俄羅斯正試圖藉此彌補其在戰場上的損失，以在烏克蘭東部持續緩慢推進。北約秘書長路特（Mark Rutte）在與南韓代表團會晤後表示，「俄羅斯與北韓之間日益深化的軍事合作，對印太地區與歐洲大西洋地區的安全構成威脅。」美國總統拜登也稱此發展「非常危險」。

美國國防部預估北韓派遣至俄羅斯東部受訓的士兵已達1萬人，高於上周的3000人估計數量。發言人薩辛格（Sabrina Singh）指出，「部分士兵已經移動到更接近烏克蘭的地區，我們愈發擔憂俄羅斯打算將這些北韓士兵投入戰鬥，或支援庫爾斯克地區對烏軍的作戰行動。」

俄羅斯克里姆林宮最初對此報導稱為「假消息」，但俄羅斯總統普丁未否認北韓軍隊進入俄羅斯的消息，並表示莫斯科有權決定如何實行與北韓的合作協議。此外，普丁於周末警告稱，若美國及其盟國協助烏克蘭發動對俄羅斯本土的深度打擊，莫斯科將視之為北約「直接介入戰事」，並將做出相應反應。

然而，美國尚未表示會批准烏克蘭提出的深度打擊要求。北韓外交部官員未正面證實駐軍於俄羅斯的報導，但表示如果北韓有此行動，應會符合國際規範。

烏克蘭軍事情報單位日前指出，首批北韓部隊已被確認出現在靠近庫爾斯克的邊境地區，該地自8月以來即有烏軍活動。然而，五角大廈對此尚未證實，辛格表示，「北韓軍隊可能正向庫爾斯克移動，但目前尚無更多細節可提供。」