派千萬大獎給選民！馬斯克辦活動挺川普　費城喊告：經營非法樂透

▲極力為川普助選的馬斯克在搖擺著舉辦樂透活動，向登記選民送出100萬美元。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

世界首富馬斯克為了鼓勵民眾登記選民，在美國搖擺州發起抽獎活動，向登記選民發放100萬美元獎金（約新台幣3209萬元），引發司法機構關注。賓州費城地區檢察官克拉斯納（Larry Krasner）對馬斯克及其親川普的政治行動委員會（PAC）提出民事訴訟，指控此舉為「非法樂透」，並要求法院下令立即停止活動。

綜合CNN等外媒報導，費城地區檢察官辦公室指出，馬斯克所發起的樂透活動，實際上是誘導選民曝露個人資料並作出政治承諾，以參加百萬美元抽獎。克拉斯納在訴訟中指出，此舉完全就是「非法樂透」，而賓州法律規定所有彩票活動須由州政府監管。檢察官強調，此訴訟不涉及賄選或聯邦法律問題，而是基於賓州的彩票和消費者保護法。

根據訴訟文件，儘管馬斯克聲稱選中者是隨機抽取，但多名獲選者此前都曾出席川普集會，引發質疑。檢方認為此活動具「欺騙性」，並指出該活動條件偏向川普支持者的政治取向，意圖影響選民選擇。此前，美國司法部也曾警告，提供現金以促進選民登記可能違反聯邦法律。

▲馬斯克的樂透活動已宣布最新100萬美元獎金得主為密西根州的一位選民。（圖／翻攝自X）

目前，這起案件已被分配給民主黨法官佛格麗塔（Angelo Foglietta）審理，並預計將在11月1日舉行聽證會。馬斯克方面暫時還未對這起訴訟作出回應，不過其團隊仍在繼續活動，宣布最新100萬美元獎金得主為密西根州的一位選民。

儘管馬斯克及其團隊堅稱，這場活動意在鼓勵公民行使投票權，並無意圖違法或操縱選舉結果，但馬斯克此前已明顯表態支持共和黨候選人川普，不僅多次譏諷民主黨候選人賀錦麗，28日還公開為川普的造勢集會站台，政治傾向明確。報導稱，馬斯克的立場與活動其實暗示了參與樂透活動的選民該如何投票。

對此，美國民主黨籍的總統拜登也表達了其不滿，稱馬斯克向搖擺州選民提供獎金「極不妥當」，但未針對其合法性發表評論。拜登笑稱自己「已經登記」，隨後改為嚴肅地表示這種行為不合適，引發外界對活動的爭議持續升溫。