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美選倒數「多州投票箱遭縱火」　至少數百選票被燒毀

▲▼美國多地投票箱遭惡意縱火。（圖／路透）

▲美國多地投票箱遭惡意縱火。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美選進入倒數階段，美國俄勒岡州與華盛頓州近日卻接連發生投票箱遭縱火事件，引發聯邦及地方執法機構的高度重視與調查。當局28日指出，警方在俄勒岡州找到了一輛可疑車輛，初步判斷兩地投票箱火災具有關聯性，並涉及蓄意破壞民主選舉的行為。

綜合CNN與路透社報導，美國警方證實，俄勒岡州波特蘭市28日發生了2起火災，導致當地3個投票箱被破壞，而華盛頓州的溫哥華市則有數百張選票被燒毀。波特蘭警方發言人本納（Mike Benner）指出，監視器畫面顯示，事發前一輛Volvo曾停在波特蘭市區的投票箱旁，隨後燃燒裝置在投票箱內引發火災，導致3張選票受損。

同日稍早，溫哥華的另一個投票箱也遭到類似攻擊，火災損毀了數百張選票，而且這些裝置均被安裝在投票箱的外部，顯示相關破壞行為是有計劃的。當局表示，這些火災不僅彼此關聯，還與本月早些時候發生的另一起類似事件有關。10月8日，一個燃燒裝置被放置在溫哥華的另一個投票箱旁，不過當時未造成任何選票損毀。

警方透露，由於這3起案件的犯案手法相似，因此當局相信這一系列針對投票箱的縱火案可能是由同一嫌犯或組織所策劃。針對這些惡性破壞事件，華盛頓州克拉克郡選務官金西（Greg Kimsey）嚴厲譴責稱，「這是對民主的直接攻擊」。

目前，選舉官員正在加強選票保護措施，同時呼籲受影響的選民查詢選票狀態，以便重新補寄受損選票；而聯邦調查局（FBI）也已介入調查，並與州及地方執法部門密切合作，勢要揪出嫌犯，並加強投票箱周邊的安保措施。聯邦和地方官員也呼籲民眾保持警惕，提供任何可能有助於案件調查的信息，保護選民投票的安全權利。

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