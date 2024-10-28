萬聖節續攤！北市KTV爆言語衝突鬥毆　「龜仙人」持拐杖攻擊

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

台北市忠孝東路五段KTV，今（28）日凌晨發生鬥毆案件，一群民眾參加完萬聖節派對後，跑去KTV唱歌，因酒醉於店門口起爭執，變裝成龜仙人的29歲陳姓男子，拿木頭拐杖攻擊，警方將雙方共5人以聚眾鬥毆罪嫌移送偵辦，另陳男友人欲提告傷害，相關應扣押之物已執行扣押完畢。

▲萬聖節後去KTV，雙方發生爭執後鬥毆，龜仙人拿枴杖攻擊。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方指出，28日2時56分接獲報案，忠孝東路五段KTV發生鬥毆事件，員警到場時現場已無打架情事，經調閱監視器畫面釐清，為26歲劉男與林姓友人，跟另一包廂的29歲陳男與2名友人，因酒醉於店門口起爭執，徒手相互毆打，其中陳男持木頭拐杖攻擊，劉男因過度酒醉及有擦挫傷，先行送至忠孝醫院治療。

▲龜仙人友人說明經過。（圖／記者黃彥傑翻攝）

陳男的女性友人指出，因為她們一行其中一人去上廁所，出來時被對方罵，跟對方理論時雙方爆口角被打，打扮成龜仙人的陳男看不下去，就拿拐杖揍對方。劉男就醫後無大礙，已帶返製作筆錄，並將劉男等5人以聚眾鬥毆罪嫌移送偵查隊，另在場人33歲吳民及陳男友人欲提告傷害，拐杖已執行扣押完畢。

信義分局呼籲，民眾遇有糾紛案件應理性溝通，切勿使用暴力解決問題，另針對轄內飲酒處所及易滋事治安顧慮場所加強臨檢盤查，防制暴力事件並維護社會安全秩序。