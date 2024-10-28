【廣編】萬聖節限定！MOJOIN《非人狂歡夜》攜手12位大手漫畫家帶你進入奇幻世界

▲MOJOIN萬聖節特別企劃非人狂歡夜。

圖、文／MOJOIN提供

萬聖節即將到來，橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN也推出萬聖節特別企劃《非人狂歡夜》，攜手星期一回收日、加法、KU-N、欸恩波等不同領域癖好的12位台灣漫畫家獻上最異樣、最刺激的非人故事，這也是MOJOIN繼2022年《異外！不獸控制》睽違一年後的萬聖節特別企劃，MOJOIN平台表示：「前年的《異外！不獸控制》非常受歡迎，當時只有6位漫畫家參與，今年規模擴大廣邀12位大手級老師創作，風格從獵奇、懸疑、幽默甚至到BL劇情都有。

向來畫風走細膩溫暖的「星期一回收日」以蛇為主題創作。欸恩波則是創造出擁有羊頭、鷹爪、蝙蝠翅膀的異形惡魔，KU-N的《長椅上的幽靈》故事內容則是日常且溫馨，加法則是替原本就已經超夯BL漫畫《逢魔同學》特別繪製番外篇。

《非人狂歡夜》從10月23號到11月3號，一連12天在MOJOIN平台獨家上線。MOJOIN官網也推出限時活動，閱讀《非人狂歡夜》任1話並完成活動簽到就可以抽萬聖小物，贈品包含「RAZER 雷蛇Kraken KITTY V2 BT 貓耳造型藍牙耳機」等好禮，簽到越多天，中獎機會越高。萬聖節讓我們一起沉浸在非人角色的奇幻世界中，體驗變形角色帶來的驚喜冒險！

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