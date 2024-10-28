蕭邦「新曲」登場！發現未發表的作品　近200年後重見天日

▲莫札特後又一驚喜，蕭邦未發表曲目，在近200年後被重新發現。（圖／翻攝自 X）

記者邱晟軒／綜合報導

近期音樂界再掀波瀾，繼莫札特未發表曲目在德國被發現後，現在又有蕭邦的未發表作品重現人間。根據《紐約時報》報導，著名鋼琴家郎朗（Lang Lang）已經公開演奏了這首珍貴的樂曲。

今年9月，德國圖書館驚喜發現一首未發表的莫札特作品，這是超過半世紀以來首次有莫札特新作問世。隨後，在美國紐約曼哈頓的摩根圖書館與博物館，一位名為羅賓森·麥克雷蘭（Robinson McClellan）的學藝員在整理文化紀念品收藏時，意外發現了一份被認為是蕭邦的未發表樂曲。

That's the sound of a Chopin waltz that was unearthed after nearly 200 years. Here's the story of how an unknown work in the composer’s hand was discovered in a New York museum, the first such find in more than half a century. https://t.co/RXb1FfJOmL pic.twitter.com/yeGxE10EoX — The New York Times (@nytimes) October 27, 2024

麥克雷蘭在整理保管庫時，發現了一張大小如索引卡片的紙片，上面寫有蕭邦的名字。經過多次測試和眾多專家鑑定，確認這幾乎可以確定是真正的蕭邦作品。

著名鋼琴家郎朗受邀為《紐約時報》錄製了這首樂曲。他在接受訪問時表示：「這並非蕭邦最複雜的作品，但絕對是你能想像到最具蕭邦風格的音樂之一。」