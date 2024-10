蕭邦「新曲」登場！發現未發表的作品　近200年後重見天日

▲莫札特後又一驚喜,蕭邦未發表曲目,在近200年後被重新發現。(圖/翻攝自 X)

記者邱晟軒/綜合報導

近期音樂界再掀波瀾,繼莫札特未發表曲目在德國被發現後,現在又有蕭邦的未發表作品重現人間。根據《紐約時報》報導,著名鋼琴家郎朗(Lang Lang)已經公開演奏了這首珍貴的樂曲。

今年9月,德國圖書館驚喜發現一首未發表的莫札特作品,這是超過半世紀以來首次有莫札特新作問世。隨後,在美國紐約曼哈頓的摩根圖書館與博物館,一位名為羅賓森·麥克雷蘭(Robinson McClellan)的學藝員在整理文化紀念品收藏時,意外發現了一份被認為是蕭邦的未發表樂曲。

That's the sound of a Chopin waltz that was unearthed after nearly 200 years. Here's the story of how an unknown work in the composer’s hand was discovered in a New York museum, the first such find in more than half a century. https://t.co/RXb1FfJOmL pic.twitter.com/yeGxE10EoX