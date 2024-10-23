一次沒有掌聲的音樂演奏會　音樂家輪番上場卻樂此不疲

▲一場沒有掌聲的音樂演奏會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一群畢業於世界知名音樂學院的音樂家們受邀來到東部小鎮舉辦音樂會，在社團的邀請下先來到「聖十字架療養院」演奏數首的知名樂曲。大提琴、中提琴、小提琴、長笛輪番登場並合奏，由於院民們的行動不便但仍給予熱烈的回應；一場堪稱沒有掌聲的音樂會，卻因為散發溫暖的氛圍也瞬間感動在場所有的人。在地知名的「關山臭豆腐」老闆娘黃淑娟知道音樂家的愛心善舉，特地送上自家美食以聊表心意。

在台東縣政府、關山鎮公所、台東愛樂室內樂團等單位的大力協助下，一群畢業於美國「茱莉亞音樂學院」的音樂家們來到關山基督長老教會舉辦「幸福關山音樂會」。這群來自日本、美國、台灣的「茱莉亞」畢業校友抵達小鎮後就被小鎮的秀麗風光所吸引，並在演出前去趟「聖十字架療養院」來個「快閃演奏會」但卻是場沒有掌聲的演出了，至於背後原因也很無奈因為院民行動不方便。

關山鎮救國團會長周福安表示，在上個月「教師節」當天同樣獲得台東縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐、藝術顧問張中元的力挺下邀請俄國鋼琴家「拉什科夫斯基」舉辦獨奏會，這次則是邀請台日茱莉亞音樂學院校友所組成。難得的機會當然希望有更多人可以享受音樂的美好，於是徵求音樂家們的同意後來到療養院讓不方便外出的療養院民、修女和照護人員免費聆聽「國家演奏廳」級的精彩音樂演奏曲目。

音樂家們即便只能坐在現場僅有的藤椅、簡易板凳進行克難的音樂演奏，鄰近的工程得知療養院有音樂家來訪演奏甚至也配合停工半小時，在演奏時看見院民們賣力揮舞因病而不協調的雙手都相當感動；這場快閃演奏會的結束如預期沒有如雷的掌聲和安可，但對音樂家們來說卻感到意義大不同。

大提琴家呂超倫並代表感謝修女們和照護員平日對院民們盡心盡力的照顧。晚間在教會舉行的音樂會包括鎮長彭成豐、藝術顧問張中元、鎮代會副主席李偉鈺和各地前來的樂迷到場聆聽，茱莉亞音樂學院的校友再次用動人的旋律陪伴小鎮度過幸福的夜晚。